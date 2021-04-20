ألمانيا تسجل 9609 إصابات جديدة بكورونا

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 9609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و163 ألفا و308 حالات.



ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد، إنه تم تسجيل 297 وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 80 ألفا و302 وفاة، كما بلغت حصيلة الحالات النشطة 279 ألفا و400 حالة، بينما تم تعافي 2 مليون و803 آلاف و600 حالة.



إعطاء 21.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن



كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 21.9

مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ620 ألفا و119 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 16 أسبوعا.



ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.17 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.



ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 80 ألفا و353 حالة.



ومضى قرابة عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 142.1 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 910 ملايين جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 142 مليونا و 98 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 81.3 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و30 ألف حالة.