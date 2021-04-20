أمريكا توسع إرشادات «عدم السفر» لتشمل 80% من دول العالم

بسبب جائحة كوفيد-19

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها ستوسع إرشادات "عدم السفر" لتشمل حوالي 80% من دول العالم، مشيرة إلى "مخاطر لم يسبق لها مثيل على المسافرين" بسبب جائحة كوفيد-19.



وأدرجت الوزارة بالفعل 34 من أصل 200 دولة على "المستوى الرابع: لا تسافر"، منها تشاد وكوسوفو وكينيا والبرازيل والأرجنتين وهايتي وموزامبيق وروسيا وتنزانيا.



وقالت وزارة الخارجية في بيان "سيؤدي هذا التحديث إلى زيادة كبيرة في عدد الدول المدرجة على‭‭'‬‬المستوى الرابع: لا تسافر‭‭'‬‬ لتشمل ما يقرب من 80 % من البلدان في جميع أنحاء العالم".

ويعني ذلك إضافة ما يقرب من 130 دولة لقائمة عدم السفر.



وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني إعادة تقييم للأوضاع الصحية الحالية في بعض البلدان، لكنها "تعكس تعديل نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على التقييمات الوبائية الحالية (لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها)".



وتم بالفعل منع معظم الأمريكيين من السفر إلى مناطق كثيرة في أوروبا بسبب قيود كوفيد-19.

وفرضت واشنطن حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا مؤخرا في معظم أنحاء أوروبا والصين والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا.



ولم يحدد البيت الأبيض إطارا زمنيا للموعد الذي قد يخفف فيه تلك القيود.



كورونا حول العالم: الإصابات 142.1مليونا.. وإعطاء 910 ملايين جرعة لقاح



أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 142.1 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 910 ملايين جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 142 مليونا و 98 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 81.3 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و30 ألف حالة.



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 910 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.