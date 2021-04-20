المتهم بترويع المواطنين لانبعاث رائحة غاز بالبساتين يستورد مواد كيميائية لتلميع الخردة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: أن صاحب مخزن الخردة المتهم بترويع المواطنين دائرتي البساتين ودار السلام عقب انبعاث رائحة غاز لهم وتتبع خط سير الرائحة حتي الوصول إلي مخزنه افاد بأنه كان يستورد براميل مواد كيميائية من الخارج لتلميع الخردة وهي التي تفاعلت وانبعث منها رائحة الغاز



وكان تمكن رجال أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة من القبض على صاحب مخزن بعد انتشار رائحة كريهة بمنطقتى البساتين ودار السلام، وتلقي استغاثات من الأهالي بوجود رائحة غاز كريهة في كل الشوارع المحيطة بهم.



اكتشاف الواقعة

وقال مصدر أمنى : إن الرائحة الكريهة التى شعر بها سكان منطقتى البساتين ودار السلام ليلة أمس ناتجة عن تفاعل مواد كيميائية داخل مخزن للخردة بمنطقة البساتين.

وأضاف المصدر أنه تمت مداهمة المخزن وعثر بداخله على 12 صندوق مواد كيميائية.

تلقي البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة بلاغًا بانتشار رائحة كريهة بمنطقتى البساتين ودار السلام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، خشية وجود تسرب للغاز من المواسير المنتشرة بالمنطقتين، وتبين عدم وجود أى تسرب للغاز وأن سبب الرائحة مواد كيميائية داخل مخزن بمنطقة البساتين.

ومن جانبه كان لقى طفل مصرعه فى حريق ضخم التهم شقة داخل عقار سكني بمنطقة دار السلام.



بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بإحدى العمارات السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام.

إنقاذ باقي أفراد الأسرة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وعثر على جثة طفل متوفى، وتم إنقاذ باقى أفراد الأسرة، وتبين أن النيران التهمت الشقة بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوقوف على ملابسات الواقعة.