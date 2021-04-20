2530 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

ارتفاع أعداد المتعافين إلى 250 ألفا و180

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 292 ألفا و250 حالة.

أعداد المتعافين من الفيروس في كازاخستان



وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم"، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2084 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 250 ألفا و180 حالة.

خضوع 38 ألف و997 شخص لعلاج كورونا



وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 38 ألفاً و997 شخصا، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 663 في حالة حرجة.



أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت السلطات الصحية أمس أن 695 ألفا و875 شخصا في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي. وُجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد. في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.