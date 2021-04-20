إشادة أفريقية بقاعة المومياوات الملكية فى متحف الحضارة

أشاد موقع iol الأفريقي بقاعة الموميوات المليكة التي تم افتتاحها بمتحف الحضارة، حيث قال “لقد تم افتتاح قاعة المومياوات بمتحف الحضارة ذات الجدران الداكنة والمضاءة بشكل خافت، للزوار لأول مرة، حيث تعرض 20 مومياء لملوك وملكات قدامى”.

وتابع الموقع: “كانت المومياوات المعروضة من بين 22 مومياء تم نقلها في وقت سابق من شهر أبريل من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلىمتحف الحضارة في عرض رائع”.

وأضاف: “تزامن افتتاح قاعة المومياوات الرائعة يوم الأحد مع اليوم العالمي للآثار، المعروف أيضًا باسم يوم التراث العالمي”.

ونقل الموقع الأفريقي القول عن فيروز فكري سليم، نائبة مدير الإدارة والتشغيل لوكالة أنباء “شينخوا” بالمتحف: "لقد خططنا لافتتاح قاعة المومياوات الملكية في يوم التراث العالمي بعد ترميم المومياوات".

وأضافت سليم أن "إقبال الزوار اليوم مرتفع ، وكان ثلاثة ألمان أول من قام بجولة في قاعة المومياء الملكية بعد افتتاحها"، مشيرًة إلى أن المتحف استقبل أكثر من 150 ألف زائر منذ افتتاحه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 3 أبريل.

وتقع قاعة المومياوات الملكية أسفل القاعة الرئيسية. يتم الوصول إليه عن طريق سلم لأسفل عند مدخل القاعة الرئيسية للمتحف.

بمجرد الدخول ، يمكن للزوار اتباع أسهم الاتجاه على الأرض للمرور عبر الممرات، والتجول في القاعة بأكملها، ومشاهدة جميع المومياوات، والتي يتم عرض معظمها بجوار التوابيت التي تم العثور عليها فيها.

أول مومياء يصادفها الزائرون هي مومياء الملك سقنن رع الثاني، تليها الملكة أحمس نفرتاري، والملك أمنحتب الأول، والملك تحتمس الأول، والملك تحتمس الثاني، والملكة حتشبسوت، والملك تحتمس الثاني، والملك أمنحتب الثاني، وتحتمس الرابع.

تشمل بقية المومياوات تلك الخاصة بالملك رمسيس الثاني والملكة تيي ، والتي لا تزال تحتوي على شعر رأس في حالة جيدة للمحافظة عليه بشكل مثير للدهشة.

تم وضع حجر الأساس لمتحف الحضارة في عام 2002 وافتتحت قاعة العرض المؤقتة في عام 2017 ، من خلال الجهود المشتركة لليونسكو والحكومة المصرية.

تبلغ المساحة الإجمالية للمتحف حوالي 138600 متر مربع.

تعرض القاعة الرئيسية، التي تبلغ مساحتها حوالي 2000 متر مربع، القطع الأثرية من عصور ما قبل التاريخ، والعصور الفرعونية، والعصر الإسلامي والقبطي حتى مصر الحديثة.

