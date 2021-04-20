عالم روسى: لقاح «سبوتنيك» فعال بنسبة 97.6% ضد «كوفيد-19»

قال العالم الروسي دنيس لوجونوف، من مطوري لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا: «إن اللقاح أثبت أنه فعال بنسبة 97.6 في المئة ضد مرض كوفيد-19».

ووفقًا لـ«لوجونوف»، فقد تم التوصل لهذه النتيجة بناءً على بيانات من 3.8 مليون شخص، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

يذكر أن معدل الفاعلية الجديد يعتبر أعلى من معدل 91.6 في المئة الذي اتضح في نتائج تجربة واسعة النطاق للقاح ونشرتها مجلة «لانسيت» الطبية أوائل هذا العام.

وأوضح «لوجونوف» في محاضرة أمام أكاديمية العلوم الروسية: «أنه باستخدام قاعدة بيانات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح قام العلماء في معهد جماليا بموسكو الذي طوره بحساب معدل الفاعلية الواقعية له بنسبة 97.6 في المائة».

يأتي هذا فيما أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه توصل لاتفاق مع إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين لبدء إنتاج لقاح «سبوتنيك -V».

وأكد الصندوق - في بيان أن الاتفاق المبرم بينه وبين شركة Hualan Biological Bacterin (التابعة لشركة Hualan Biological Engineering) يقضي بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الصين سنويًا.

وأشار إلى أن هذه الكميات تكفي لتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بأول لقاح ضد كورونا تم تسجيله على مستوى العالم، لافتًا إلى سعي الجانبين الروسي والصيني نحو إقامة تعاون طويل الأمد بهذا الصدد.

وقال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن الاتفاق الجديد يتيح توسيع الطاقات الإنتاجية فيما يخص لقاح «سبوتنيك -V».

يذكر أنه تم تسجيل «سبوتنيك -V» حتى اليوم في 60 دولة في مختلف أنحاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها على ثلاثة مليارات شخص.

كما أعلن المستشار سيباستيان كورتس، في بيان، أن الحكومة النمساوية اتفقت على شراء لقاح فيروس كورونا «سبوتنيك V» الروسي، وقال: «لقد اتفقنا على شراء مليون جرعة من لقاح سبوتنيك، والذي يتم استخدامه بالفعل في أكثر من 50 دولة، ونتطلع إلى التسجيل السريع من قبل المنظم الأوروبي EMA؛ لأن كل لقاح إضافي سيساعدنا في إنقاذ الأرواح، وإنقاذ الوظائف والعودة إلى الحياة الطبيعية».