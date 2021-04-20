إلقاء القبض على المشتبه بهما فى حادثي إطلاق نار تسببا بمقتل ستة أشخاص بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية ويسكونسن إلقاء القبض على المشتبه بهما في حادثي إطلاق نار تسببا بمقتل ستة أشخاص، الأحد الماضي.

و نقلت قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، عن الشرطة في مقاطعة كينوشا قولها إنها ألقت القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار وقع في حانة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص و إصابة شخصين.

و قال قائد شرطة المقاطعة ديفيد بيث، إن المشتبه به هو راكايو ألانديز فينسون البالغ من العمر 24 عاما، و قد وضع قيد الحبس بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى بالإضافة إلى اتهامات أخرى ستضاف لاحقا.

و قال بيث في تصريحات سابقة: "لا نعتقد أن هذا كان عملا عشوائيا".

كما أعلنت شرطة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية القبض على ستيفن برودريك البالغ من العمر 41 عاما، والمشتبه به الرئيسي في إطلاق النار على مجمع سكني، الأحد الماضي، نجم عنه مقتل ثلاثة أشخاص و جرح اثنين آخرين، و أشارت إلى أنه كان يعمل ضابطا سابقا في جهاز الشرطة.

و ذكرت دائرة مقاطعة ترافيس-أوستن أنها ألقت القبض على برودريك اليوم بعد أن تلقت بلاغا برؤية المشتبه به وحددت موقعه.

و توجهت الشرطة بالشكر للمدنيين الذين تواصلوا معها و ساعدوا في القبض على المشتبه به.

و كانت السلطات الأمنية الأمريكية، كانت قد أعلنت الأحد الماضي ، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.



و أفادت شرطة أوستين بأنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طرقين شمال غرب المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، بينما يعتبر أن المهاجمفي ذلك الوقت كان ما يزال حرا طليقا.

و ذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنه تم رصد 3 ضحايا جراء إطلاق النار قتلوا مباشرة في موقع الحادث.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق من اليوم أفادت الأجهزة الأمنية الأمريكية بمقتل 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن .