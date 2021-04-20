وفد أرجنتينى فى موسكو لمناقشة الحصول على تكنولوجيا إنتاج «سبوتنيك V»

وفد أرجنتيني في موسكو لمناقشة الحصول على تكنولوجيا إنتاج "سبوتنيك V"

أكدت الرئاسة الأرجنتينية أن وفدا حكوميا زار موسكو لمناقشة الحصول على تكنولوجيا إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ونقلها إلى الأرجنتين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية إن مستشارة الرئيس سيسيليا نيكوليني زارت مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الذي قام بتطوير اللقاح برفقة الخبراء لدراسة الإسراع بتسليم التكنولوجيا للبدء بإنتاج "سبوتنيك V" في الأرجنتين في أقرب وقت.

و رافق المستشارة في زيارتها خبراء مختبر "ريتشموند" الأرجنتيني، الذي وقع مذكرة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بشأن إنتاج اللقاح الروسي في الأرجنتين في المستقبل.

و زار موسكو ضمن الوفد الأرجنتيني أيضا وزير الاقتصاد مارتين غوزمان.

يذكر أن الأرجنتين واحدة من الدول الـ 60 التي صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا، وهي أبدت اهتماما أيضا بإنتاج اللقاح على أراضيها.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي و ارتفع عدد الوفيات مجددا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي و وصل حتى 12 ألف وفاة يوميا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.