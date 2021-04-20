صور كواليس حلقة الفنانة إلهام شاهين في مواجهة شيخ الحارة والجريئة.. اليوم

تحل الفنانة إلهام شاهين ضيفةً على ثامن حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

إلهام شاهين ضيفة شيخ الحارة والجريئة

وتفتح إلهام خزنة أسرارها وتجيب على العديد من الأسئلة الجريئة المتعلقة بحياتها الشخصية أبرزها الحديث عن علاقتها بوالدها وأزواجها ورفضها للإنجاب برغبتها وبالإضافة للحديث عن علاقتها بزملائها داخل الوسط الفني ورأيها في بعض القضايا التي تمت إثارتها الأيام الماضية

طبيعة برنامج شيخ الحارة والجريئة

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".



كما فاجيء فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.



مواعيد عرض برنامج شيخ الحارة والجريئة

"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

ضيوف برنامج شيخ الحارة والجريئة

تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي، العديد من النجوم والمشاهير خلال برنامجها هذا العام، ومن أبرزهم: صالح جمعة لاعب الأهلي، وسعد الصغير، وصافيناز، والإعلامية مي حلمي، والفنانة إلهام شاهين، ونجوى فؤاد، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، نجلاء بدر، رانيا يوسف، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، والإعلامية ريهام سعيد، ومجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، والفنان رامي صبري.

تفاصيل برنامج شيخ الحارة والجريئة

يعتبر برنامج "شيخ الحارة" من البرامج الحوارية من نوعية برامج Hard talk ، يعرض علي قناة القاهرة والناس، وكانت تقدمه خلال الفترة الماضية حتى عام 2019، الإعلامية بسمة وهبة، وكانت تستضيف خلال فترة شهر رمضان 30 ضيفا من نجوم المجتمع في مجالات الفن والرياضة والإعلام والسياسة.



وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وحصل على جائزة فضية من موقع يوتيوب لوصوله إلى معدلات مرتفعة لمشاهدة حلقات البرنامج.

شيخ الحارة والجريئة

شيخ الحارة والجريئة

شيخ الحارة والجريئة

شيخ الحارة والجريئة

شيخ الحارة والجريئة