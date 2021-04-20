الفلبين تعتقل 36 شخصا بسبب عملية مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت

ذكر مكتب الهجرة الفلبيني اليوم الثلاثاء أن السلطات اعتقلت 36 شخصا من كوريا الجنوبية والصين

وإندونيسيا خلال مداهمة استهدفت عملية مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية ، تمت عملية الدهم يوم الاثنين على مكتب فى مدينة باساى، وهي جزء من منطقة مانيلا ، بعد أن تلقى المكتب تقارير عن أجانب يعملون فى المبنى دون الحصول على التصاريح المناسبة .

وقال خايمي مورينتي، كبير مفوضي مكتب الهجرة، إن هيئة الألعاب الفلبينية أكدت أن الشركة "غير مرخصة وليس لديها سلطة للعمل".

وذكر مورينتى أن 32 من العمال المقبوض عليهم من كوريا الجنوبية إلى جانب صينيين اثنين واندونيسيين اثنين أيضا.

و علي صعيد آخر تعهدت الفلبين مساء أمس الأثنين بأرسال سفن حربية إلي بحر الصين الجنوبي وقال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه مستعد لإرسال سفنه الحربية إلى بحر الصين الجنوبي للمطالبة بحقوق بلاده في الموارد النفطية والمعدنية بالجزء المتنازع عليه في المنطقة الاستراتيجية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس ” الفرنسية ، بعد شكوى بعض المنتقدين من أن دوتيرتي كان متساهلا برفضه الضغط على بكين لدفعها للالتزام بقرار تحكيم، قال الرئيس الفلبيني إن على الناس أن تطمئن من أنه سيؤكد حق البلاد في موارد بحر الصين الجنوبي كالنفط والمعادن.

وأوضح قائلا في خطاب "لست مهتما كثيرا الآن بالصيد. لا أعتقد بوجود أسماك كافية لكي نتشاجر عليها. لكن عندما نبدأ في التعدين، ونبدأ في البحث عما يوجد في بطن بحر الصين، نفطنا، فسأرسل عندئذ سفني الرمادية إلى هناك للمطالبة بحقوقنا".

وأضاف "إذا بدأوا في التنقيب عن النفط هناك سأقول للصين هل هذا ضمن اتفاقيتنا؟ وإن لم يكن ضمن اتفاقيتنا سأنقب أيضا عن النفط هناك" وذلك رغم تأكيده مجددا على أنه يرغب في الحفاظ على الصداقة مع الصين.

وسعى دوتيرتي إلى بناء تحالف مع الصين ويحجم عن مواجهة قيادتها بعد حصوله على وعود بمليارات الدولارات من القروض والاستثمارات رغم عدم تنفيذ معظمها.

وقال دوتيرتي مرارا إن الفلبين لا تقوى على وقف الصين وإن أي تحد لأنشطتها سيهدد بحرب ستخسرها بلاده.

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