أمريكا تحذر شركات الطيران من التحليق قرب الحدود الأوكرانية الروسية

حثت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات طيران على توخي "الحذر الشديد" عند التحليق بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية مشيرة إلى مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” في إشعار أُرسل إلى شركات الطيران الأمريكية، أشارت الإدارة إلى "التوترات الإقليمية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا والتي قد تؤدي إلى اشتباكات عبر الحدود دون سابق إنذار وزيادة الأنشطة العسكرية و/أو نشوب صراع".

ومنذ 2014 تحظر إدارة الطيران الأمريكية عمليات الطيران المدني في مناطق حول الحدود بين أوكرانيا وروسيا. وجاء في الإشعار أيضا أنه يجب على شركات الطيران تقديم إخطار مدته 72 ساعة على الأقل إلى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قبل تسيير رحلات جوية في المنطقة.

وتخشى إدارة الطيران وغيرها من الجهات التنظيمية للرحلات الجوية احتمال إسقاط طائرة مدنية أثناء الصراع إذا حدث خطأ في تحديد هويتها.

وقال محققون دوليون إن طائرة الرحلة إم.إتش17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور عندما سقطت فوق شرق أوكرانيا بصاروخ انطلق من أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا أثناء القتال مع قوات الحكومة الأوكرانية عام 2014. وأودى الحادث بحياة كل ركاب الطائرة وعددهم 298 شخصا، نحو ثلثيهم من هولندا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت أوكرانيا أن جميع الأطراف في رباعية نورماندي الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، أكدت سعيها للوصول إلى وقف إطلاق النار في منطقة الصراع.

وجاء ذلك في بيان أوكرانيا في أعقاب جولة مشاورات لرباعية نورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، امس الاثنين، على مستوى المستشارين السياسيين.

وقبل ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي قوله إن المشاورات استمرت نحو 3 ساعات ولم تسفر عن أي نتيجة ملموسة.

يذكر أن الأوضاع في منطقة دونباس توترت منذ أواخر مارس الماضي، حيث تبادل طرفا النزاع الاتهامات بتكثيف النشاط العسكري وعمليات القصف.

وكان آخر اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين في دونباس قد تم التوصل إليه في يوليو الماضي، وكان الطرفان يؤكدان صموده بشكل عام حتى الفترة الأخيرة.