تعرف على مواعيد الإفطار فى جميع المحافظات اليوم 8 رمضان

تقدم “الدستور”، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 20 أبريل، على النحو التالي:



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

أذان الفجر:03:51

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:47

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.53

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.32

موعد صلاة العشاء 7.55

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:50

صلاة الظُّهْر 11:55

صلاة العَصر 3:31

صلاة المَغرب 6:27

صلاة العِشاء 7:50



مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:47

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:49

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:47

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب: 06:24

أذان العشاء: 07:47

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:54

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:46



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:57

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:22

أذان العشاء: 07:42

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:57

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:20

أذان العشاء: 07:38

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:45

موعد آذان الظهر 11:50

موعد آذان العصر 3:26

موعد آذان المغرب 6:22

موعد آذان العشاء 7:44

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:58



وقت صلاة الظهر 11:47

موعد آذان العصر 3:15

موعد آذان المغرب 6:12

موعد آذان العشاء 7:29

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد اذان الفجر : 3:55

موعد اذان الظهر : 11:48

موعد اذان العصر : 3:18

موعد اذان المغرب : 6:15

موعد اذان العشاء : 7:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد اذان الفجْر 3:50

موعد اذان الظُّهْر 11:42

موعد اذان العَصر 3:11

موعد اذان المَغرب 6:08

موعد اذان العِشاء 7:25

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد اذان الفجْر: 3:46

موعد اذان الظُّهْر : 11:51

موعد اذان العَصر: 3:28

موعد اذان المَغرب: 6:23

موعد اذان العِشاء: 7:45

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد اذان الفجر: 03:46

موعد اذان الظهر: 11:49

موعد اذان العصر:03:24

موعد اذان المغرب: 06:20

موعد اذان العشاء:07:42

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد اذان الفجْر: 4:04

موعد اذان الظُّهْر: 12:10

موعد اذان العَصر: 3:47

موعد اذان المَغرب: 6:43

موعد اذان العِشاء: 8:06