تعرف على مواعيد الإفطار فى جميع المحافظات اليوم 8 رمضان
تقدم “الدستور”، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 20 أبريل، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:
أذان الفجر:03:51
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:25
أذان العشاء: 07:47
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3.53
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3.36
موعد صلاة المغرب 6.32
موعد صلاة العشاء 7.55
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية
صلاة الفجْر 3:50
صلاة الظُّهْر 11:55
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:27
صلاة العِشاء 7:50
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية
أذان الفجر: 03:47
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:26
أذان العشاء: 07:49
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:47
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب: 06:24
أذان العشاء: 07:47
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 3:54
أذان الظهر: 11:55
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب 06:25
أذان العشاء: 07:46
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 3:57
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:26
أذان المغرب: 06:22
أذان العشاء: 07:42
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 3:57
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:23
أذان المغرب: 06:20
أذان العشاء: 07:38
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:45
موعد آذان الظهر 11:50
موعد آذان العصر 3:26
موعد آذان المغرب 6:22
موعد آذان العشاء 7:44
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 3:58
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد آذان العصر 3:15
موعد آذان المغرب 6:12
موعد آذان العشاء 7:29
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد اذان الفجر : 3:55
موعد اذان الظهر : 11:48
موعد اذان العصر : 3:18
موعد اذان المغرب : 6:15
موعد اذان العشاء : 7:33
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر
موعد اذان الفجْر 3:50
موعد اذان الظُّهْر 11:42
موعد اذان العَصر 3:11
موعد اذان المَغرب 6:08
موعد اذان العِشاء 7:25
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد اذان الفجْر: 3:46
موعد اذان الظُّهْر : 11:51
موعد اذان العَصر: 3:28
موعد اذان المَغرب: 6:23
موعد اذان العِشاء: 7:45
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد اذان الفجر: 03:46
موعد اذان الظهر: 11:49
موعد اذان العصر:03:24
موعد اذان المغرب: 06:20
موعد اذان العشاء:07:42
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد اذان الفجْر: 4:04
موعد اذان الظُّهْر: 12:10
موعد اذان العَصر: 3:47
موعد اذان المَغرب: 6:43
موعد اذان العِشاء: 8:06