كوريا الجنوبية تسجل 549 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 529 إصابة محلية، خلال الساعات الـ 24الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 115 ألفا و195 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء ، اليوم الثلاثاء، عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد حالة وفاة إضافية لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى .1802

وقالت السلطات الصحية امس الاثنين إن كوريا الجنوبية ستحصل على 7 ملايين جرعة أخرى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 تكفي لتطعيم 3.5 مليون شخص بين مايو ويونيو.

وستشكل جرعات لقاح "أسترازينيكا" نحو 60% من إجمالي جرعات اللقاحات في البلاد اعتبارا من نهاية يونيو، حيث تهدف البلاد بحلول ذلك الموعد إلى تطعيم 12 مليون من أصل 52 مليون نسمة في البلاد.

وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه سيصل ما يكفي لتطعيم مليون شخص في مايو، وما يكفي لتطعيم 2.5 مليون شخص آخر في يونيو.

وهذه الجرعات هي أول دفعتين يتم الحصول عليها بموجب العقد المباشر لتطعيم 10 ملايين شخص الموقع بين الحكومة الكورية الجنوبية وشركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة "أسترازينيكا".

وتكافح السلطات الصحية في البلاد لتخفيف قلق المواطنين بشأن سلامة لقاح "أسترازينيكا"، وسط المخاوف من النقص المحتمل في الإمدادات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.