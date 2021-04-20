الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تصدر للأمريكيين تحذيرا من السفر لحوالى 80% من الدول

واشنطن تصدر للأمريكيين
واشنطن تصدر للأمريكيين تحذيرا من السفر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستصدر للأمريكيين تحذيرا من المستوى الرابع، وهو الأعلى، تدعوهم فيه إلى عدم السفر لحوالي 80 في المائة من دول العالم.

ووفقًا لموقع  "ديلي ميل" قالت الوزارة في بيان إن خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر لا يزال مرتفعا، داعية الأمريكيين إلى "إعادة النظر في جميع رحلات السفر إلى الخارج".

وحاليا هناك 33 دولة مدرجة في المستوى الرابع ومن بينها: أفغانستان والأرجنتين والبرازيل وكوبا وجورجيا وإيران والعراق وكوسوفو وكوريا الشمالية وروسيا.

ومن غير المعروف ما هي الدول التي ستضاف إلى القائمة، لكن يعتقد أنها ستكون من آسيا وأمريكا الوسطى وأوروبا.

يذكر أن المستوى 4 مخصص بشكل عام للدول التي مزقتها الحروب أو الدول التي قد تكون معادية للأمريكيين، ومعظم الدول مدرجة حاليا على موقع وزارة الخارجية مع تحذير المستوى 3، وهو ثاني أعلى تنبيه.

وهناك ثلاث دول فقط هي ماكاو ونيوزيلندا وتايوان مدرجة حاليا على أنها "المستوى 1 الذي يعني ممارسة الاحتياطات العادية".

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت. وارتفع عدد الوفيات مجددا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس/آذار الماضي ووصل حتى 12 ألف وفاة يوميا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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