تدعيم جسر فطناس عقب موجة الطقس غير المستقرة بسيوة

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، بإنه تم تنفيذ أعمال تعلية وتدعيم جسر فطناس وذلك عقب موجة الطقس غير المستقرة، وحركة الرياح المثيرة للأتربة مما يحمي الجسر من الانهيار.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أن جاء ذلك للحفاظ على منسوب مياه الصرف الزراعي بمصرف فطناس العمومي وباقي المصارف الفرعية المغذية له، مؤكدا على أن ذلك يحمي الزراعات والمناطق السكنية المجاورة.



وكان عقد اللواء أشرف مصطفى، السكرتير العام لمحافظة مطروح، اجتماعاً بحضور العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة والمهندس عصام عيد وكيل إدارة الري والصرف بسيوة والدكتور عبد الصمد عبد الستار، أستاذ الأراضي بمركز الصحراء ومديري الإدارات المعنية وحمزة منصور مقرر اللجنه الدائمة بسيوة.



وناقش السكرتير العام لمحافظة مطروح أخر أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح لمتابعة الأعمال الجارية والتي تشمل انشاء ١٢ بئرًا جديدًا مع غلق الآبار غير الصالحة، حيث تم البدء في حفر 4 أبار عميقة بطول يقارب ألف متر للبئر الواحد من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بشكل استثنائي لتوفير مياه حديده لحماية الزراعات القائمة، بسبب تملح معظم الآبار السطحيى والوزاريى بعدد من المناطق ومع استكمال المخطط للانتهاء من الوضع النهائى للمشروع.

وأوضح اللواء أشرف إبراهيم انهجارى توريد مواسير شبكات التوزيع على الآبار العميقه وتحديد الأعمال المطلوبة للصيانة بالآبار السطحية، وأعمال تعلية وتقوية وتدعيم جسر مصرف المجمع الشرقى وجسر دهيبه على بركة سيوة ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوه وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية، مؤكدا على أن ذلك بناءاً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال معالجه مشكلة ارتفاعي منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة.