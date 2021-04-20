وفاة نائب الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عن عمر يناهز 93 عاما

توفي أمس الإثنين والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عن عمر يناهز 93 عاما، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم العائلة.

ومونديل سياسي ودبلوماسي ومحامي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين في عهد الرئيس جيمي كارتر، وكان قبلها سيناتورا من ولاية مينيسوتا.

وكان مونديل مرشحا رئاسيا عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1984، ولكنه خسر أمام رونالد ريغان الذي حقق نصرا ساحقا.

جيمس إيرل "جيمي" كارتر (ولد في 1 أكتوبر 1924) هو سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة بين عامي 1977 إلى 1981، وهو عضو الحزب الديمقراطي، شغل منصب حاكم ولاية جورجيا قبل انتخابه رئيسا.

وظل كارتر نشطا في الحياة العامة بعد فترة رئاسته، وفي عام 2002 حصل على جائزة نوبل للسلام لعمله في مركز كارتر.

انضم كارتر إلى البحرية الأمريكية بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، وعمل في الغواصات النووية. غادر البحرية في عام 1953 وعاد إلى جورجيا، حيث كان يزرع الفول السوداني. خدم كارتر في مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا من عام 1963 إلى 1967.

وفاز في انتخابات حاكم جورجيا في عام 1970، حيث هزم الحاكم السابق كارل ساندرز في الانتخابات الديمقراطية التمهيدية، وشغل منصب الحاكم من 1971 إلى 1975.

لم يكن كارتر معروفا خارج جورجيا في بداية حملته في انتخابات الرئاسة عام 1976، إلا أنه فاز بترشيح الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات. في الانتخابات العامة، هزم كارتر رئيس البلاد الجمهوري وقتها جيرالد فورد في انتخابات متقاربة نسبيا.

يشار إلى أنه أُعيد انتخاب كارتر عام 1964 ليخدم ولاية ثانية مدتها سنتان، حيث ترأس لجنة التعليم لفترة من الوقت في مجلس الشيوخ في الولاية؛ وكان عضوًا في لجنة الاعتمادات في نهاية فترة ولايته الثانية. قبل انتهاء ولايته، ساهم في مشروع قانون يوسع تمويل التعليم على مستوى الولاية ومنح كلية جورجيا الجنوبية الغربية برنامجًا مدته أربع سنوات. استفاد من أعمال التخطيط الإقليمي، حيث ألقى خطابات حول المنطقة لإبراز نفسه أكثر بين صفوف الناخبين المحتملين. في اليوم الأخير من الولاية، أعلن ترشحه للكونجرس.