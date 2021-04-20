تونس.. 42 وفاة و1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 42 وفاة و1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

و أوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9825، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 287061.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الإثنين، تسجيل 66 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9783 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 285490 شخصًا.

و كان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، قد حذر من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.

و أعرب «العلويني» عن تخوفه من بلوغ أسرة الأوكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسب الإصابات الذي وصفه بـ«الرهيب».

وأوضحت الوزارة -بحسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى بلغ 12 ألفًا و222 شخصًا، في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 17 ألفًا و89 شخصًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.