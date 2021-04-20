الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محاولة قتل شهد.. تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل «ضل راجل»

ياسر جلال
ياسر جلال

استمرت أحداث مسلسل ضل راجل في التصاعد بين أطراف الأزمة الخاصة بمحاولة إجهاض شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس في المسلسل، حيث أفيقت من الغيبوبة التي حدثت لها نتيجة الحادث الذي تعرضت له من جانب الشباب الذين اعتادوا عليها بالضرب والسحل بينما ظهرت في الحلقة الجديدة تفاصيل جديدة حول من فعل معها هذا الأمر وهو سليم الشخصية التي يقدمها الفنان محمد يسري والذي حاول أن يتوجه إليها عن طريق أحد البلطجية في المستشفي بقتلها لتنتهي الحلقة الثامنة عند ذلك .


بينما شهدت أحداث الحلقة مطاردات عنيفة بين جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال في المسلسل ومع الشباب الذين اعتدوا على ابنته إضافة إلى ذلك أنه توجه إلى المستشفى بعد أن علم أن شهد قد افيقت من الغيبوبة وتحدث معها واعتدى عليها بالضرب وهو ما دفع الدكتورة المعالجة لها الشخصية تقدمها الفنانة اللبنانية نور لأن تخلص شهد من بين يديه؛ في الوقت نفسه ظهر الفنان أحمد الحلواني أحد معلمين الحارة الذي يقطن بها ياسر جلال ليعتذر له عما حدث أمام أهل الحارة والحديث عن ابنته.


وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.
 

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته. 

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .

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