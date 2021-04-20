اليمن يطالب بالضغط على الحوثيين وإنقاذ الملايين من الجوع والفقر

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أعمال الابتزاز الذي تمارسها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق ما تبقى من البيوت التجارية الصامدة في مناطق سيطرتها تحت مسمى "الزكاة".



وطالب الإرياني -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية -، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الخاص والأمريكي لليمن بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها اليومية بحق القطاع الخاص، وإنقاذ ما تبقى من نشاط اقتصادي، وعدم ترك ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا وفقرا في مناطق سيطرتها رهينة لممارسات هذه المليشيا الإجرامية.



وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت باختطاف التجار واقتحام وإغلاق عشرات المصانع والمحلات التجارية ومنع الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء من تنظيم مؤتمر صحفي‏.



وأشار الأرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت منذ انقلابها على اليمن حملات سلب ونهب منظم للقطاع الخاص لتمويل حربها العبثية على اليمنيين، غير مكترثة للآثار الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، ومصادر أرزاق الناس وسبل حياتهم، بعد أن عطلت الحياة العامة ونهبت الخزينة ومرتبات موظفي الدولة‏.

وعلى صعيد آخر ،أكدت مصادر مصرع القيادي البارز في صفوف ميليشيا الحوثي وقائد إحدى جبهاتها المشتعلة في المعارك الدائرة غرب مأرب، شرقي اليمن.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية وموقع قناة "العربية"، أفادت المصادر أن القيادي أبو خالد السفياني، قائد جبهة الحوثيين في الكسارة، قُتل بنيران الجيش اليمني خلال المعارك في ذات الجبهة.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصدر عسكري أن السفياني قتل مع عدد من مرافقيه في جبهة الكسارة خلال مواجهات مع الجيش الوطني.

والسفياني هو ثالث قائد لجبهة الكسارة يقتل خلال مواجهات مع الجيش منذ بدء هجوم ميليشيا الحوثي على أطراف مأرب في 7 فبراير الماضي، في محاولات انتحارية فاشلة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط.

وذكرت مصادر ميدانية أخرى أن عددا من القيادات الحوثية البارزة لقت مصرعها في ذات الجبهة، بينها المدعو العميد حسن عبدالله راشد العماري، والمدعو العميد نجم الدين محمد فاضل، والمدعو العميد سليم يحيى احمد محيي الدين، والمدعو العميد جلال عبدالله الرزامي.

وتشهد جبهات غرب مأرب معارك عنيفة ومتواصلة، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لجانب من المعارك الشرسة التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الانقلاب الحوثية في جبهة المشجح غرب مأرب.