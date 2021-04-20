هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب منطقة نياس فى إندونيسيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومتر، عند الساعة 06:58 بحسب التوقيت المحلي.

و أشار إلى أن مركز الهزة يقع على بعد 325 كيلومترا عن مدينة بادانغ و254 كيلومترا عن مدينة سينابانغ الإندونيسيتين.

ونياس هي جزيرة إندونيسية في المحيط الهندي على بعد حوالي مائتي كيلومتر غرب سومطرة الشمالية، وهي أكبر أفراد سلسلة الجزر التي تمتد من سيميولوي في الشمال إلى إنحانو في الجنوب يوازي شاطئ سومطرة، وهذه السلسلة هي الحد الفاصل بين اللوح الهندي الأسترالي و اللوح الآسيوي.

وتقع نياس على خط عرض 1° 30' شمالا وخط طول 97° 98' شرقا. وتمتد نياس 125 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، و40 كيلومتر من الشرق إلى الغرب. قطرها 5625 كم2 كما أنها تنقسم إلى دائرتين: دائرة نياس عاصمتها جومونج سيتولي ودائرة جنوب نياس عاصمتها تيلوك دالام. و هي في ولاية سومطرة الشمالية.

وكان يؤمن بعض سكانها بدين تقليدي و لغة نياس لغة أوسترونيزية شبيهة بلغات سومطرة. من تقاليدها الخاصة "قفز الأحجار"، فيحاول الشباب أن يقفزوا فوق جدران من الحجر تصل طولها إلى مترين حتى يبينوا قوتهم.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، أمس الاثنين، 4 آلاف و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و143 وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في إندونيسيا أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة ارتفع إلى مليون و609 آلاف و300 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض 43 ألفا و567 حالة وفاة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في البلاد ليصل إلى مليون و461 ألفا و 414 شخصا، فيما لا تزال هناك 104 آلاف و319 حالة نشطة.