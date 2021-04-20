لأول مرة ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا بالوادى الجديد

نجح فريق طبي بمستشفى الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، بقيادة الدكتور عصام عبدالحميد مدير عام المستشفى، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، والتي وضعت مولودها داخل المستشفى وحالة الأم والطفل بصحة جيدة.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، أن عملية الولادة أجريت تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وفريق طبي من استشاري النساء والتوليد والباطنية والأطفال، وأن الأم والطفل بصحة جيدة وعافية، مؤكدًا أن هذه أول حالة ولادة بالمستشفى لسيدة حاملة لفيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جرى وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للطفل بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، ويخضع للرعاية حاليًا في إحدى الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيرًا إلى أنه جرى تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ومدير عام مستشفى الخارجة، بكل الشكر والتقدير لجميع الطاقم الطبي بالمستشفى من تمريض وفنيي معمل وفنيي أشعة وإداريين وأفراد الأمن وعمال النظافة وكافة من يعمل بالمستشفى.

وأشار محروس إلى أنه تم علاج 67 حالة جديدة من فيروس كورونا ما بين العزل بالمستشفى والعزل المنزلي، مؤكدا على الاتصال اليومي بحالات العزل المنزلي لتقديم النصائح الإرشادية ومعرفة طرق العلاج.

وأعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، منذ 5 أيام مد فترة العمل بمراكز لقاح كورونا حتي الساعة 10 مساء بالمراكز الثلاثة حيث بدأ توافد المواطنين يزيد بشكل كبير على تلقي اللقاح يوميا لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التجمعات لتلقي اللقاح في أمان تام وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، قد بدأت بتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، بأقسام العزل بالمستشفيات وأفراد الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الأن إعطاء اللقاح لباقي الفئات المسموح لها بأخذ اللقاح بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني واستقبال الرسالة بمكان وموعد أخد اللقاح منعا للتكدس أمام مراكز اخذ اللقاح.