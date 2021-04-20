الثلاثاء 20 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

لخروجهم عن الواجب الوظيفى.. وزير الأوقاف يقرر وقف إمام وعاملين عن العمل

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقف إمام وعاملين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق فيما نسب إلى كل منهم من مخالفات وخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وهم: "م.ف" إمام وخطيب بأوقاف الغربية، و"ش.ك"، عامل بأوقاف الغربية، و"ف.ع"، عامل بأوقاف أسيوط.

وأكدت الأوقاف، في بيان لها منذ قليل، على جميع العاملين بها الالتزام الكامل بمدونة السلوك الوظيفي وواجبات العمل الوظيفي، لافتة إلى أنها تتعامل بمنتهى الحسم مع أي إخلال بالواجب الوظيفي حفاظًا على هيبة وحرمة بيوت الله عز وجل وصورة جميع العاملين بها الذين ينبغي أن يكون كل منهم قدوة سواء في مسلكه الوظيفي أم سلوكه العام.

وأوضحت الأوقاف أن "شخصية العامل بالأوقاف أيا كانت وظيفته لا تنفصل عن طبيعة عمله، وذلك لخصوصية عمل الوزارة ومهمتها الدينية والوطنية والإنسانية، مما يتحتم عليها التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفة يخرج مرتكبها عن مقتضى ما تحتمه عليه طبيعة عمله".

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، أتاحت صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان الكريم بعدة ضوابط وهي: 

  • ارتداء الكمامة أثناء دخول المسجد.
  • اصطحاب المصلى الشخصي للمسجد.
  • مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فى المسجد.
  • استمرار عدم فتح دورات مياه المساجد.
  • استمرار عدم فتح الأضرحة.
  • استمرار عدم السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.
  • استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة وفي غير أوقات الصلاة الراتبة.
  • عدم السماح بإقامة موائد إفطار جماعي فى المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها.
  • عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد فى المساجد.
  • السماح بصلاة القيام ومراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة، وعدم إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.
  • لا مانع منع فتح مصليات السيدات فى المساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح، بشروط:
  • ملائمة المكان والعمل تحت الإشراف الكامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد.
  • مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.
  • عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.
  • عدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر.

ويشترط للفتح في جميع الصلوات توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني بالمديرية.

بالإضافة إللا قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق فقط وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، واستمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

وأيضًا التنبيه المشدد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم، وغلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات وعلى جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بذلك، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني، وعدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل.

وزير الأوقاف ضوابط صلاة التراويح أئمة الأوقاف

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