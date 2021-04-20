نائب محافظ بنى سويف يتفقد مستشفيات العزل (صور)

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف يرافقه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة عددا من مستشفيات العزل بمدينة بني سويف، وذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وخلال الزيارة تفقد نائب المحافظ مستشفى الحميات والصدر للاطمئنان على توافر الأدوية ومخزون الأكسجين والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التزام العاملين كافة بالمستشفى، بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتمت مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين كافة بالمستشفى، وكذلك المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية، من عدوى الفيروس، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للجهود المبذولة في هذا الشأن، لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف.

وفي سياق متصل عقد نائب المحافظ بلال حبش الاجتماعات التحضيرية لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة استعداداً لإجراء مشروع التدريب العملي المشترك (صقر) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

نائب محافظ بنى سويف

نائب محافظ بنى سويف

نائب محافظ بنى سويف