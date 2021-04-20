رغم صغر سنها.. «ديارنا» يساهم فى تسويق منتجات ندى طلعت

استطاعت ندى طلعت، بنت محافظة دمياط، وضع خلاصة أفكارها وتصميماتها التراثية في عالم الأثاث، حتى سافرت إلى ألمانيا، وحققت العالمية.

قالت ندى طلعت: «أنا بنت محافظة دمياط، عندي 8 سنين، كان عندي حلم إني أقدم حاجة مختلفة، كبرت ودخلت كلية فنون جميلة، وشوفت ثقافات مختلفة، وكنت حابة أوظف الثقافات دي في تصميماتي.. حياتي العملية الحقيقية بدأت لما اشتغلت في إحدى مصانع الموبيليا، اتعلمت في الوقت ده يعني إيه تصميم آثاث، وإزاي أوظف التراث مع عدة ثقافات في تصميم الآثاث».

وتضيف: «بعدين جالي فرصة إني أقدم في مسابقة لشباب المصممين وسافرت ألمانيا، المسابقة كانت نقطة تحول في حياتي، فزت بالمسابقة، واتعلمت منها خبرات مختلفة، وكانت بداية المشروع بتاعي، كان الأهم بالنسبة لي إن مشروعي يكون متعلق بالتراث اللي اشتغلت عليه، زي التراث الإسلامي والنوبي، تصميماتي في الأول كانت على الخشب بس، دلوقتي دخّلت الصدف كمان، وكنت بنزل المحافظات علشان أسوق تصميماتي».

وتابعت: «وزارة التضامن الاجتماعي كان ليها دور واضح معايا في التنظيم والدعاية ليا ولمنتجاتي خلال اشتراكي في معارض ديارنا عن طريق الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وده ساعدني أحقق مبيعات كويسة، كمان معرض ديارنا ساعدني أقدم الجديد في منتجاتي وفتح لي سوق مختلف، أنا بحلم يجي اليوم ومنتجاتي توصل للعالمية».

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، إنه يتم استهداف النساء في الريف من خلال توفير الإقراض عبر بنك ناصر الاجتماعي، كما بدأت الوزارة في تدريب النساء علي الشمول المالي، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسر المنتجة، منها معرض «ديارنا» للحرف اليدوية.

يأتي معرض ديارنا في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، وعرض منتجاتهم المتنوعة بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية، حيث تواصل سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي عبر خلق أسواق جديدة وتشجيع العارضين على المشاركة في المعرض والترويج لمنتجاتهم.