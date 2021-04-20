شاب ينقذ سائق سقطت سيارته فى قناة الاتصال ببحيرة المنزلة

أقدم شاب يدعى كيرلس أسامة كمال، تصادف وجوده في موقع حادث سقوط سيارة بقناة الاتصال بين المجري الملاحي لقناة السويس وبحيرة المنزلة، على إنقاذ سائق السيارة الأجرة، قرب معدية الرسوة.

كيرلس شاب بورسعيدي، يبلغ من العمر ٢٤ عامًا ويقيم في مدينة بورفؤاد، ويعمل سائق ولم يتردد في نزول قناة الاتصال عندما وجد السائق يغرق، وتمكن من إنقاذه قبل وصول قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية.

ونجح فريق من الحماية المدنية ببورسعيد، بقيادة المقدم هاني المهدي، من انتشال سيارة أجرة بورسعيد، سقطت في قناة الاتصال الواصلة بين المجري الملاحي وبحيرة المنزلة.

وقام فريق الحماية المدنية بربط السيارة بالرافعة من الأربع جوانب، وتم رفعها من المياه، ونجحت كذلك جهود إنقاذ قائد السيارة، الذي كان يستقلها منفردًا.

وتابع اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية جهود انتشال السيارة فور سقوطها، وكذلك تابع العميد نعمان على، رئيس حي شرق جهود الانتشال.

وأكد أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن سيارات الإسعاف تحركت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ من شرطة النجدة، وأكد أنه لا توجد إصابات أو وفيات نتيجة الحادث.

وتمكنت الحماية المدنية ببورسعيد، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من انتشال سيارة وقعت بقناة الاتصال الواصلة بين بحيرة المنزلة والمجري الملاحي لقناة السويس بمنطقة الرسوة دون وجود اصابات بعد إنقاذ قائدها بمجرد سقوطها.

وحضر إلى موقع سقوط السيارة اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، واللواء ايمن عبد الحميد مدير المباحث، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ النهري.

وأكد أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن سيارات الإسعاف تحركت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ من شرطة النجدة، وأكد أنه لا توجد إصابات أو وفيات نتيجة الحادث.