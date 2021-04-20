سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الثلاثاء 20-4- 2021

يقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، سعر الدينار الكويتي في الأسواق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 20-4- 2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

علي المستوي المحلي، أستقر سعر الدينار الكويتي في مواجهة نظيرة المصري بالسوق المحلي و جاء متوسط سعر التداول عند مستوى 48.98 جنيه للشراء، و52.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 20-4- 2021

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

حققت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، استقرراً لدى فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، عند 49.98 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، صباح اليوم الثلاثاء .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

يواصل سعر الدينار الكويتي، استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48.98 جنيه للشراء، و52.11 للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع المصرف المتحد، للأفراد والشركات عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت أسعار صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، مستوى 49.61 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، وفقاً لشاشات تداول البنك.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

حافظت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على استقرارها أمام الجنيه لدي مصرف العربي الدولي عند 51.81 للشراء، و52.11 جنيه للبيع، صباح اليوم.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

بينما استقرت مستويات سعر العملة الكويتية “الدينار” مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.82 جنيه للشراء، و52.21 جنيه، للأفراد والشركات.

يشار إلي أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حالياً، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014 ، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.