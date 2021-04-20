الحلقة السابعة من «هجمة مرتدة».. أحمد عز يتأهب للعودة للمخابرات

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “هجمة مرتدة”، بطولة النجم أحمد عز، مجموعة كبيرة من الأحداث، أهمها صدمة "سيف" من القرار الذي اتخذه جهاز المخابرات بوقفه عن العمل وعدم التعامل معه لأخطائه السابقة.

وقدمت الحلقة السابعة من هجمة مرتدة بطولة أحمد عز انتقال سيف إلى حياة أخرى بدأت خلال بداية الحلقة بأزمة نفسية كبيرة بعد بُعده عن العمل بالمخابرات، وفي النهاية عاد إلى مكتبة والده للعمل بها وبدأ يمسارس الرياضة مع نهاية الحلقة السابعة من هجمة مرتدة.

الحلقة السابعة من هجمة مرتدة

وقدمت الحلقة السابعة من هجمة مرتدة بطولة أحمد عز فتح ملف وكالات الأنباء العالمية ومكاتبها في مصر في صناعة تقارير إعلامية هدفها تأجيج الرأي العام والرأي العام العالمي تجاه أي قضية في مصر، وبدأ ظهور دور محمد جمعة الذي يقدم دور صحفي مسيحي في وكالة أنباء عالمية يطلب منه عمل تقرير عن اضطهاد الأقباط في مصر، ولكن يظهر أنه يعمل عميلا للمخابرات العامة المصرية ويحاول معرفة ما يدور لديهم وما يفكرون ويخططون لعمله في مصر.

يراقب جهاز المخابرات في مصر سيف ويشكون في أن خروجه من حالته النفسية لمحاولة جذب الانتباه إليه لإعادته للعمل ويفكر الجهاز في إعادته مرة أخرى بعد أن يهدأ تماما ويعلم أنه كان على خطأ ويفتح صفحة جديدة لنفسه في العمل، بينما يقف المشروع الذي تعمل عليه دينا وتسحب المنظمة المعادية رجاله ويفكر رجال المخابرات في الخطة البديلة وإرسال مجموعة لمراقبتهم.

أبطال هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان أحمد عز، والنجمة التونسية هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا،وومحمود البزاوي، محمد عادل، نور محمود، محمد جمعة، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد. هجمة مرتدة من تأليف السيناريست باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما.