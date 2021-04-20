الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

8 رمضان.. موعد آذان المغرب فى القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 20-4-2021

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب

 يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان صلاة  المغرب في القاهرة اليوم الثلاثاء 20-4-2021 ميلاديًا، الموافق 8 رمضان هجريًا، في القاهرة وعدد من المحافظات مصر حيث يختلف التوقيت من محافظة لآخري بفارق دقائق معدودة. 

و خلال التقرير التالي، نتعرف علي مواقيت صلاة المغرب  في العديد من المحافظات على مستوي الجمهورية، و هي "القاهرة، والإسكندرية، و سوهاج، و شرم الشيخ،  و مرسى مطروح، والإسماعيلية، وشلاتين، وحلايب  و العلمين، وكاترين وطنطا وأسوان والأقصر والزقازيق والفيوم"، لمعرفة توقيت الإفطار  اليوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك . 

 

موعد آذان المغرب في القاهرة و المحافظات اليوم الثلاثاء 20-4-2021

 

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة، في التوقيت المغرب 6:24 مساء. 

 

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، في التوقيت المغرب 6:29 مساء. 

 

موعد آذان  صلاة المغرب في محافظة سوهاج، في التوقيت المغرب 6:17 مساء. 

 

موعد آذان  صلاة المغرب في محافظة شرم الشيخ، في التوقيت المغرب 6:08 مساء. 

 

موعد آذان  صلاة المغرب في محافظة مرسي مطروح، في التوقيت المغرب 6:40 مساء. 

 

موعد آذان  صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، في التوقيت المغرب 6:19 مساء. 

 

موعد آذان  صلاة المغرب في محافظة شلاتين، في التوقيت المغرب 5:59 مساء. 

 

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة حلايب، في التوقيت المغرب 5:54 مساء. 

 

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة العلمين، في التوقيت المغرب 6:32 مساء. 

 

موعد آذان  صلاة المغرب في محافظة كاترين، في التوقيت المغرب 6:10 مساء. 

 

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة طنطا، في التوقيت المغرب 6:24 مساءْ. 

 

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة أسوان، في التوقيت المغرب 6:12 مساء. 

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موعد آذان صلاة المغرب في محافظة الأقصر، في التوقيت المغرب 6:13 مساء. 

 

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة الزقازيق، في التوقيت المغرب 6:22 مساء. 

 

موعد آذان  صلاة المغرب في محافظة الفيوم، في التوقيت المغرب 6:23  مساء.

 

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