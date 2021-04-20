8 رمضان.. موعد آذان المغرب فى القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 20-4-2021

يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة اليوم الثلاثاء 20-4-2021 ميلاديًا، الموافق 8 رمضان هجريًا، في القاهرة وعدد من المحافظات مصر حيث يختلف التوقيت من محافظة لآخري بفارق دقائق معدودة.

و خلال التقرير التالي، نتعرف علي مواقيت صلاة المغرب في العديد من المحافظات على مستوي الجمهورية، و هي "القاهرة، والإسكندرية، و سوهاج، و شرم الشيخ، و مرسى مطروح، والإسماعيلية، وشلاتين، وحلايب و العلمين، وكاترين وطنطا وأسوان والأقصر والزقازيق والفيوم"، لمعرفة توقيت الإفطار اليوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك .

موعد آذان المغرب في القاهرة و المحافظات اليوم الثلاثاء 20-4-2021

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة، في التوقيت المغرب 6:24 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، في التوقيت المغرب 6:29 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة سوهاج، في التوقيت المغرب 6:17 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة شرم الشيخ، في التوقيت المغرب 6:08 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة مرسي مطروح، في التوقيت المغرب 6:40 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، في التوقيت المغرب 6:19 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة شلاتين، في التوقيت المغرب 5:59 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة حلايب، في التوقيت المغرب 5:54 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة العلمين، في التوقيت المغرب 6:32 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة كاترين، في التوقيت المغرب 6:10 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة طنطا، في التوقيت المغرب 6:24 مساءْ.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة أسوان، في التوقيت المغرب 6:12 مساء.

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موعد آذان صلاة المغرب في محافظة الأقصر، في التوقيت المغرب 6:13 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة الزقازيق، في التوقيت المغرب 6:22 مساء.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة الفيوم، في التوقيت المغرب 6:23 مساء.