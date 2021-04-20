تارا عماد تصدم الجمهور فى الحلقة 7 من مسلسل «موسى»
أثناء الطوفان الذي ألحق بأهل القرية وأغرقها في مسلسل موسى، لم تتمكن نجاة (تارا عماد) من النجاة أثناء تدافع المياه وارتطمت رأسها بحطام أحد البيوت المهدومة لتودع الحياة تمامًا، في واحد من أكثر المشاهد المؤثرة في موسم رمضان الحالي.
الطوفان الذي حل بالقرية، كاد في البداية أن يتسبب في غرق نجاة وموسى (محمد رمضان)، ولكنهما نجوا سويًا، وبعد أن غادرها موسى ليطمئن على أهله، تكتشف نجاة إصابتها بجرح عميق ببطنها، هذا لم يمنعها من محاولة إنقاذ طفلة من الموت، لكن المياه تدافعت عليهما من جديد في موجة أخرى ألحقت مزيدًا من الأذى لأهل القرية وأودت بحياة نجاة التي ارتطمت رأسها بحطام أحد البيوت المهدومة أثناء الطوفان، ليجد موسى بعد إفاقته أن أهله سالمين بينما نجاة لم تسلم وماتت قبل أن يكتمل ثمار الحب بينهما.
وينتهي “رمضان” من تصوير المسلسل بالكامل في العاشر من رمضان المقبل، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر تصوير ما بين الإسكندرية والصعيد والقاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وتصدرت الفنانة تارا عماد، خلال الساعات الماضية "ترند تويتر" وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على محركات البحث المختلفة بعد تألقها في مسلسلي “موسى” مع محمد رمضان، و"ضد الكسر" مع نيللي كريم، وتقدم الفنانة الشابة في مسلسل موسى فتاة صعيدية للمرة الأولى، بينما تقدم دور فتاة محجبة في مسلسل ضد الكسر.
مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومصطفى غريب وحمدي الوزير وعدد آخر من الفنانين والفنانات، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدي في الأربعينيات.
ويُعرض المسلسل يوميًا على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.