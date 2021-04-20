الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تارا عماد تصدم الجمهور فى الحلقة 7 من مسلسل «موسى»

تارا عماد
تارا عماد

أثناء الطوفان الذي ألحق بأهل القرية وأغرقها في مسلسل موسى، لم تتمكن نجاة (تارا عماد) من النجاة أثناء تدافع المياه وارتطمت رأسها بحطام أحد البيوت المهدومة لتودع الحياة تمامًا، في واحد من أكثر المشاهد المؤثرة في موسم رمضان الحالي.

الطوفان الذي حل بالقرية، كاد في البداية أن يتسبب في غرق نجاة وموسى (محمد رمضان)، ولكنهما نجوا سويًا، وبعد أن غادرها موسى ليطمئن على أهله، تكتشف نجاة إصابتها بجرح عميق ببطنها، هذا لم يمنعها من محاولة إنقاذ طفلة من الموت، لكن المياه تدافعت عليهما من جديد في موجة أخرى ألحقت مزيدًا من الأذى لأهل القرية وأودت بحياة نجاة التي ارتطمت رأسها بحطام أحد البيوت المهدومة أثناء الطوفان، ليجد موسى بعد إفاقته أن أهله سالمين بينما نجاة لم تسلم وماتت قبل أن يكتمل ثمار الحب بينهما. 

وينتهي “رمضان” من تصوير المسلسل بالكامل في العاشر من رمضان المقبل، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر تصوير ما بين الإسكندرية والصعيد والقاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي. 

وتصدرت الفنانة تارا عماد، خلال الساعات الماضية  "ترند تويتر" وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على محركات البحث المختلفة بعد تألقها في مسلسلي “موسى” مع محمد رمضان، و"ضد الكسر" مع نيللي كريم، وتقدم الفنانة الشابة في مسلسل موسى فتاة صعيدية للمرة الأولى، بينما تقدم دور فتاة محجبة في مسلسل ضد الكسر.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومصطفى غريب وحمدي الوزير وعدد آخر من الفنانين والفنانات، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدي في الأربعينيات.

 ويُعرض المسلسل يوميًا على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

تارا عماد محمد رمضان مسلسل موسى احداث مسلسل موسي موسى

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