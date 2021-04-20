بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

الامتحان التجريبي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثلاثاء يعد اليوم الثاني للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة.

وأكد الوزير، خلال بيان رسمي، منذ قليل، أن هذا الامتحان يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط.

وشدد على أن الطلاب الأخرون يذهبون يوم الخميس حيث نختبر الشرائح الموجودة بأجهزة التابلت فقط.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل إجراء الامتحان التجريبي في اليومين المتبقين من شهر أبريل اليوم الثلاثاء والخميس المقبل.

وأكدت الوزارة، أنه فيما يخص الامتحان التجريبي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق السيرفرات "الخوادم"، ليتم اختبار فكرة عقد الامتحان على خطوط الفايبر الموجودة في المدارس.

وشددا الوزارة أنه فيما يخص الامتحان التجريبي المقرر عقده يوم الخميس القادم، فسوف يتم خلاله إغلاق السيرفرات وإغلاق الفايبر والاكتفاء بتشغيل شرائح التابلت التي تم تسليمها بمعرفة الوزارة وليس أي شريحة أخرى.

من جانبه وجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة، خلال تصريحات له، قائلا: "اللي معندوش فايبر في مدرسته مايروحش الامتحان التجريبي اليوم الثلاثاء، أما باقي الطلاب عليهم الذهاب للمدارس وحضور الامتحان التجريبي اليوم الثلاثاء الذي يستهدف قياس قوة تحمل وسعة الفايبر الموجود في المدارس أثناء عقد الامتحان".

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من الامتحان التجريبي الثاني المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط assessment.ekb.eg بواسطة الواي فاي وخطوط الربط للمدرسة فقط.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

جدير بالذكر، أنه سيتم اليوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، عقد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة ضمن أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.