حنان مطاوع تكشف صعوبات دور منال فى «القاهرة كابول»

علقت الفنانة حنان مطاوع على دورها في مسلسل “القاهرة كابول” قائلة: "أنا متعودة دائمًا في كتابات عبد الرحيم كمال على الكتابات الفلسفية الرائعة وهذا ثالث عمل يجمعني به آخره مسلسل ونوس، وسبقها مسلسل دهشة، فأنا عارفة أنه كاتب يتناول الأمور بشكل غير هيّن ومختلف".

وأضافت “مطاوع”، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان: "القاهرة كابول عمل جدلي وبه آراء واختلافات ويرد على تسؤلات كثيرة من الشباب وعوام الناس".

وحول وجود بعض المشاهد المباشرة في المسلسل قالت: "أنا بطبعي مش بحب المشاهد والرسائل المباشرة، لكن في هذا العمل المباشرة مطلوبة خاصة في ظل اللحظة الفارقة التي نعيشها، حيث تحتاج كثير من التساؤلات إلى المباشرة في التناول لإيصال الرسالة وحسمها".

وأكملت: "الرسائل المباشرة فنيًا تأثيرها أكبر، ووقوفي مع الفنان نبيل الحلفاوي كان مهمًا جدًا في مسيرتي الفنية، لأنه أستاذ كبير في كل حاجة مقامه كبير، مش معقول وهو خالي وعمي على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني عملاق، وهذه ثاني أدواري التي أقوم بدور الابنة له، حيث كانت المرة في مسلسل ونوس، عشان كده حسيت بألفة وأنا شغالة معاه، وكنت سعيدة وبتعلم منه طول الوقت من إتقانه ومذاكراته وتفانيه في الأداء".

وحول أصعب ماواجهها في العمل قالت: "بالنسبة لي طول المدة، حيث تم تصويره على مدار عامين تقريبًا، لأني بطبعي بحب لما أدخل في دور أسترسل فيه لحد ما يخلص، لكن عوائق الجائحة وتوقف المسلسل أربعة أشهر بسبب حظر التجوال ومنع السفر ومعظم المشاهد تعتمد على السفر، كان من الصعوبات التي واجهتني شخصيًا في القاهرة كابول".

وواصلت: "بخلاف المعاناة التي تتعلق بشخصية منال في حد ذاتها والتي تتعرض لمراحل من الشد والجذب واعتادت على حب المستحيل ممثلًا في شخصية طارق لطفي (رمزي)".

وكشفت “مطاوع” رد فعل والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي على دور ابنتها في المسلسل، حيث قالت: "فرحانة بيا جدًا لحد الآن وبالعمل كله، ورد فعلها مهم جدًا بالنسبة لي، لأنه مش بيعجبها أي دور كونها تنتمي لزمن الفن الجميل اللي كان بخيره، وطول الوقت بتغير عليا وعايزاني أبقى أحسن حاجة وأكون متطورة وكون إن الدور عجبها فده شيء سعيد بالنسبة لي وعاوزة ألمس السماء من السعادة".