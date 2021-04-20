وزيرا خارجية الإمارات وباكستان يبحثان تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنمية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة التجارية والصحية والاقتصادية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما بأبوظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - التعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" إضافة إلى سبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة آثار الجائحة وضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول، بالإضافة إلى مشاركة باكستان بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويفتتح أعماله شهر أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات مع باكستان والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى الحرص على تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالحهما المشتركة.

يشار إلى أن وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلت عن مسؤولين حكوميين أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بدأ السبت الماضي زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستمر لأيام ليلتقي بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وشخصيات أخرى من الإمارات

وعلى صعيد آخر، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضحت الوزارة - في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات/وام/ أمس الإثنين - أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين في عدة مجالات ومنها التجارية والصحية.

واستعرض الجانبان جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" وسبل تضافر الجهود العالمية من أجل ضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين الإمارات و الهند والحرص المستمر على تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.. مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19".