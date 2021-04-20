الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة تموينية مكبرة على مخابز ومحال مركز كفر الزيات بالغربية

حملة تموينية على
حملة تموينية على مخابز

شنت مديرية تموين الغربية، عدة حملات تموينية مكثفة صباحية ومسائية خلال شهر رمضان لضبط الأسواق. 

وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات، تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقة مفتشو قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات، وذلك للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية والمخابز البلدية بدائرة مركز كفر الزيات. 

ونجحت الحملة فى ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بناحية كفور بلشاي، دائرة مركز كفر الزيات، وبحيازته ٢٠٠٠ رغيف بلدي مدعم بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي والربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم تحرير ٣ تقارير مخالفة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بمقدار عجز (16،12،9) جرام للرغيف الواحد لمخابز بلدية بناحية النحارية والدلجمون، دائرة المركز، وكذلك تم تحرير مخالفتين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفتين عدم وجود لوحة مواعيد، وبالنسبة لمجال الأسواق تم تحرير 6 محضر جنحة ما بين عدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

وتأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، وبمتابعة وإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وذلك لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة كافة اساليب الغش التجاري والاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الخبز البلدي المدعم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، فى حديث خاص لـ"الدستور"، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، وذلك حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

وكانت مديرية تموين الغربية، قد شنت عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة ادارة مركز ومدينة زفتى تحت إشراف أسامة سعدة، مدير الإدارة، ومحمد سالمان، رئيس الرقابة التموينية، وحسن الزهاوي، رئيس قسم الرقابة التجارية، ومفتشي الإدارة، أمس السبت، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 23 محضر جنح وإثبات حالة.

وحررت الحملة 10 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محال بقالة ومطحن ملح بزفتى وخلافه، وذلك لارتكابهم للمخالفات التموينية مابين مزاولة نشاط بدون ترخيص والغش التجاري وتم ضبط 750 كيلو جرام ملح، وكذلك لغلق محلات بقالة تموينية بمواعيد العمل الرسمية، ولعدم الإعلان عن الأسعار وقت التفتيش وتم وضع الأمر تحت تصرف النيابة العامة للنظر والتصرف. 

كما تم تحرير عدد 13 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم مخالفات تمونية ما بين تصرف في كمية الدقيق الموجودة بالمخبز وقت التفتيش، وأيضا قيامهم بعملية الاستيلاء على الدعم بعملية الضرب الوهمي، وعدم وجود ميزان حساس وقت التفتيش، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام و6 جرامات بوزن الرغيف الواحد وقت التفتيش، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات التموينية. 

حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
حملة تموينية على مخابز
وزارة التموين شهر رمضان السلع التموينية المخالفات الإجراءات القانونية حملات تموينية غلق محلات وكيل وزارة التموين تحرير محاضر للمخالفين مخابز مخابز بلدية كفر الزيات الغش التجاري ضبط الأسواق حملات تموين حملة تموينية المخابز البلدية الرقابة التموينية بيع بازيد من السعر الاستيلاء على السلع

الأكثر قراءة

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

«ملوك الصالات».. الزمالك بطلاً لدوري اليد على حساب الأهلي

على جمعة: المصريون اشتهروا بحبهم لكتاب الله والبعض اتخذه حرفة

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «التربية والتعليم» تنفى تأجيل امتحانات النقل الشهرية

«الإحصاء»: واردات الأدوية تتجاوز ربع مليار دولار خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

فقه بني إسرائيل (3).. بين الشك والإيمان.. كيف يرى اليهود "المسيح المُخلص"؟