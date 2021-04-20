حملة تموينية مكبرة على مخابز ومحال مركز كفر الزيات بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية، عدة حملات تموينية مكثفة صباحية ومسائية خلال شهر رمضان لضبط الأسواق.

وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات، تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقة مفتشو قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات، وذلك للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية والمخابز البلدية بدائرة مركز كفر الزيات.

ونجحت الحملة فى ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بناحية كفور بلشاي، دائرة مركز كفر الزيات، وبحيازته ٢٠٠٠ رغيف بلدي مدعم بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي والربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم تحرير ٣ تقارير مخالفة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بمقدار عجز (16،12،9) جرام للرغيف الواحد لمخابز بلدية بناحية النحارية والدلجمون، دائرة المركز، وكذلك تم تحرير مخالفتين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفتين عدم وجود لوحة مواعيد، وبالنسبة لمجال الأسواق تم تحرير 6 محضر جنحة ما بين عدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

وتأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، وبمتابعة وإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وذلك لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة كافة اساليب الغش التجاري والاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الخبز البلدي المدعم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، فى حديث خاص لـ"الدستور"، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، وذلك حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

وكانت مديرية تموين الغربية، قد شنت عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة ادارة مركز ومدينة زفتى تحت إشراف أسامة سعدة، مدير الإدارة، ومحمد سالمان، رئيس الرقابة التموينية، وحسن الزهاوي، رئيس قسم الرقابة التجارية، ومفتشي الإدارة، أمس السبت، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 23 محضر جنح وإثبات حالة.

وحررت الحملة 10 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محال بقالة ومطحن ملح بزفتى وخلافه، وذلك لارتكابهم للمخالفات التموينية مابين مزاولة نشاط بدون ترخيص والغش التجاري وتم ضبط 750 كيلو جرام ملح، وكذلك لغلق محلات بقالة تموينية بمواعيد العمل الرسمية، ولعدم الإعلان عن الأسعار وقت التفتيش وتم وضع الأمر تحت تصرف النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما تم تحرير عدد 13 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم مخالفات تمونية ما بين تصرف في كمية الدقيق الموجودة بالمخبز وقت التفتيش، وأيضا قيامهم بعملية الاستيلاء على الدعم بعملية الضرب الوهمي، وعدم وجود ميزان حساس وقت التفتيش، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام و6 جرامات بوزن الرغيف الواحد وقت التفتيش، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات التموينية.

حملة تموينية على مخابز

حملة تموينية على مخابز

حملة تموينية على مخابز

حملة تموينية على مخابز