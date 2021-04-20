محمد رشاد VS مى حلمى.. ضرب وخيانة ومعايرة على الهواء

فجر كل من الثنائي المطرب محمد رشاد، وزوجته السابقة الإعلامية المصرية مي حلمي، الكثير من اللغط والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أفشى كل منهما أسرار حياتهما أثناء زواجهما الذى لم يدم طويلا، فأصبحا حديث رواد التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي.





ندم بعد الزواج



تحدثت الإعلامية، مي حلمي، عن سبب عدم إتمام حفل الزفاف، قائلة: "كنا هنتجوز لأول مرة بس الفرح باظ، لأنه ساب الفرح لوحده بالليل ومشي، وكان محضر القرار لأن أهله ماكنوش موافقين على الموضوع"، فيما عبرت عن ندمها بعدما قبلت بالزواج لاحقًا من محمد رشاد، بعدما غادر حفل الزفاف وتركها، حيث وجهت اللوم لنفسها: "كانت غلطتي إني رجعت له تاني، تسامح زيادة عن اللزوم، اللي مش بحبه في شخصيتي وفي المجتمع الشرقي، وكل اللي حواليّا كانوا بيقولوا الناس هتقول إيه وهو سايبك في يوم الفرح".





أسبابهما وراء الإجهاض





اختلف حديث الثنائي عن بعضهما، فى حلقاتهما مع برنامج "شيخ الحارة" فيما تردد عن إجهاض مى حلمى، حبث عبرت عن أزمتها مع الإجهاض قائلة: "كنا في أول الجواز، ومحصلش إني أجهضت نفسي، لكني كنت حامل في توأم، وربنا مكتبش إنهم يكونوا موجودين، وحُرمت إني أكون أم بعد كده"، مشيرة إلى أن زوجها حينها محمد رشاد هو السبب في ذلك، فيما جاء رد رشاد على تلك المشكلة: "أنا اللي كنت عاوز يكون عندي أولاد، والأولاد نزلوا بسبب عملية تجميل وشفط دهون أجرتها مى حلمي".





أزمة الانتحار





كشفت مي حلمي، عن أزمتها التى حدثت لها بسبب علاقتها مع رشاد، قائلة إنها سبق حاولت الانتحار، مشيرة إلى: "الخيانة وجعتني، ومكنتش قادرة، ولما اتوجع من حد يبقى سهل أوجع نفسي، وندمت إني عملت كده، وده بعد ما وصلت لمرحلة صعبة من الاكتئاب لأن حياتي كلها كانت له، كنت بحاول أنجحه وأنجح معاه، وكل ما آجي أخد القرار إني أمشي، كانت الأيام والذكريات والسفر اللي بيننا والعِشرة بتشفع له".





الخيانة سبب انفصالهما





شكت مى حلمي، فى برنامج “شيخ الحارة”، أمام ملايين من المشاهدين، اكتشافها خيانة زوجها بالصدفة، قائلة: "موبايله كان مفتوح، والرسالة خطفتني، شفت كلام منه ليها مقالوش ليّا، كان نفسي زي ما بحب أتحب، ليه متقاليش الكلام ده زيها"، فيما جاء رد محمد رشاد على حديثها هذا: "أنا مش خاين ولو في واحدة في حياتي في وجود مي حلمي كنت طلقتها من زمان".





الضرب والمعاييرة





تحدثت مي حلمى، عن ضرب رشاد لها باستمرار حتى أنها كانت حينما تذهب إلى العمل، كانت تضع مساحيق التجميل، لإخفاء آثار الضرب، وهو ما أكده لاحقا رشاد، أنه أقدم على ضربها ذات مرة قائلا: "ضربت مي حلمي مرة وبعد كده مكررتهاش، والسبب أنها مش بتحب أهلي، بتغير من علاقتي بأهلي، كانت بتقولي أنا بكره أمك ومش عاوزاهم يدخلوا البيت".





من كان يصرف على الآخر؟



تطرق الثنائي، فى البرنامج، فى الحديث حول من كان يصرف أمواله على الآخر، حيث روت مى حلمي أنها هى من "كانت تصرف على البيت" فيما نفى محمد رشاد هذا الأمر قائلا: " فترة كورونا كنت بشتغل كان عندي مسلسل ليالينا ومش مي اللي صرفت عليا، وبعت عربية تانية كانت عندي وصرفت عليها 250 ألف جنيه علشان السفر إلى دبي كل شهر، وكشف حساب البنك بيثبت كل حاجة".