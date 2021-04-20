وفاة اللواء شادى أبوالعلا عضو مجلس النواب السابق عن بندر المنيا

توفي مساء الإثنين اللواء شادي أبوالعلا، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بندر المنيا، عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض وكان الراحل نائبا في بدورة برلمان 2015.

ونعى الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب السابق والأمين العام لحزب حماة الوطن بالمحافظة «أبو العلا» في بيان يتضمن، «رحل منذ قليل عن عالمنا أعز أصدقائي الغاليين ومن الرجال الوطنين المخلصين لعملهم، الذي أمضي الـ5 سنوات السابقة في مجلس النواب مدافعا عن الحق ويثور من أجله، وظل خادما للجميع، فتستظل أعماله وذكراه في قلوبنا جميعا وهو الصديق: النائب اللواء شادي أبو العلا، فقد صدمنا بهذا الخبر وتعتصر قلوبنا آلما وحزنا علي فراقه، ولا نملك إلا أن ندعوا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأصدقائه وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».

يذكر أن اللواء شادي أبو العلا، كان قد شغل عدة مناصب بوزارة الداخلية، حتى وصل لمنصب رئيس تصاريح العمل بالوزارة، كما شغل منصب وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، ومثل محافظة المنيا، وجمهورية مصر العربية في كثير من المحافل الدولية.

كما ترأس نائب بندر المنيا لجنة المصالحات بالمحافظة، وكان له دور اجتماعي بارز في المصالحات في القضايا الطائفية، وترأس عدة جمعيات اهلية ويعد الراحل من الناشطين في الأعمال الخيرية والسياسية وزوجته هي الدكتورة زينب محمد أمين عميدة كلية التربية النوعية بجامعة المنيا.

ولم يخض الراحل الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، حيث كان قد قرر عدم الترشح للانتخابات دون أن يعلن عن أسباب عدم ترشحه رغم مطالبات أهالي دائرته له بالترشح من جديد ولكنه فضل عدم الترشح وترك الفرصة لآخرين والتفرغ للعمل الاجتماعي والخيري.