لبنان يسجل 995 إصابة و34 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 511 ألفا و398 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6959 حالة، في حين يرقد 785 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 215 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أُجرِيَت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7352 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.



وعلى صعيد متصل، أطلقت وزارة الصحة اللبنانية حملة لإعطاء لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى العاملين بالأجهزة والمؤسسات الأمنية، ابتداء بجهاز الأمن العام.



وقال وزير الصحة حمد حسن، في تصريح اليوم، "إن ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية يعملون في "الصفوف الأمامية" ويتعرضون لمخالطة واسعة خصوصا خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها البلاد على نحو يجعلهم من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة بالوباء، الأمر الذي اقتضى وضعهم ضمن الأولويات المستهدفة بإعطاء اللقاح".



ومن جهتها، دعت وزيرة العمل لميا يمين، في بيان، القائمين على إدارة المنشآت الصناعية والتجارية وكافة الشركات والمؤسسات العاملة على الأراضي اللبنانية، والتي ستبادر إلى تلقيح مستخدميها على نفقتها الخاصة، أن تشمل عملية التلقيح العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المنشآت.



وأشارت إلى أنها تقدر وتدعم كافة المبادرات التي ستؤدي إلى تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا والتخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مطالبة من أصحاب العمل المساهمة في هذه العملية وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.