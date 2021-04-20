بمبلغ 15 ألف جنيه.. محافظ أسوان: إهداء شهادات لـ3 يتيمات بعد وفاة والديهم بكورونا

لم تمر أيام على فقدان والدتهن أثر أصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال شهر مارس الماضي، إلا أن أرادة الله سبحانه وتعالى أن يلحقها والدهم بنفس المرض اللعين، ولكن كان هناك دورًا إنسانيًا بارزًا لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، حيث أنه منذ توليته منصبه وهو يسعى جاهدًا لكي يقدم يد العون لكل من يحتاجه دون تردد، ما أدى إلى أنه استطاع أن يحتل قلوب الأهالي بمحبتهم له نظرًا لأفعاله الطيبة والتي أصبح مثالاً رائعًا يقتدي به الجميع.

وحرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم لـ ٣ بنات في مقتبل العمر بعد أن أصبحوا يتيمات بعد وفاة والدتهم ثم والدهم خلال أيام قليلة نتيجة أصابتهم بفيرس كورونا، وجاء ذلك في لفته إنسانية، وشعور بالمسئولية الاجتماعية تجاه الأخرين.



وأكد المحافظ لهم بأنهم ليس وحدهن في مواجهة متطلبات ومصاعب الحياة، حيث تم أهدائهن ٣ شهادات إستثمار بأسمائهن بواقع ٥ ألاف جنيه لكل واحدة منهن ضمن جهود مبادرة الناس لبعضهم.

ووجه المحافظ مدير عام التضامن الإجتماعى بمتابعتهم وتسليمهم عدد ٢ كرتونه مواد غذائيه و لحوم، وكذلك كرتونه مواد غذائيه لجارتهم التى ترعاهم بعد وفاة الأم و الأب.

جدير بالذكر أن تعود تفاصيل اهتمام محافظ أسوان بشأن الفتيات اليتيمات منذ شهر مارس الماضي، وجاءت القصة كالتالي عرض أحد المواطنين مشكلة هذه الأسرة على اللواء أشرف عطية بعد أدائه لصلاة الجمعة بالمسجد الجامع، وعلى الفور تعليماته بتقديم كافة أوجه الرعاية للأسرة و أهداء جهاز بوتوجاز جديد، بجانب صرف أعانة مالية عاجلة للأسرة لأعانتها على مواجهة إحتياجات الحياة.



وكانت في ذلك الوقت والدتهن توفيت أثر إصابتها بفيروس كورونا، وأصيب زوجها بنفس الفيروس اللعين وتم احتجازه بمستشفى أمراض الصدر بأسوان، وتركوا بناتهن الـ3 بمفردهم و قلوبهم تتألم من الحزن فرق والدتهم، والخوف على والدهم.

وعقب عرض أحد المواطنين مشكلة هذه الأسرة، وجه على الفور وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي بتقديم الرعاية العلاجية لوالد الفتيات المواطن'' أ. م. أ''.