الحلقة 7.. باسل خياط يصدم مشاهديه مجددا بجريمة فى «حرب أهلية»

مرة أخرى، يصدم باسل خياط، في شخصية الطبيب النفسي يوسف، مشاهدي حرب أهلية بعدما يرتكب جريمة خيانة جديدة لزوجته فريدة (أروى جودة) لكن هذه المرة مع صديقتها نادين (سينتيا خليفة) وكشفت عنها تمارا (جميلة عوض) في نهاية الحلقة السابعة.



ويثير يوسف خوف أخته بعدما تخبره عن أنها ستتزوج شخص مجهول حيث يرفض زواجها بدعوى أن كل ما يخطط له من أجل مستقبلها ولن يقبل أن تتزوج من أي شخص.



جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدم فيها باسل مشاهدي حرب أهلية فقد كشفت الحلقات السابقة عن تخليه عن أخته من أجل مال والدته وخداعه لمريم (يسرا) وإيهامها أنها مريضة حتى تمكن من سرقة ممتلكاتها وبعدها طلقها.



ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل “حرب أهلية” عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

وأوشك نجوم العمل على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل حيث يتبقى لهم اسبوعين للانتهاء منه ويقوم المخرج سامح عبد العزيز بمونتاج الحلقات بالتزامن مع تصوير الحلقات النهائية من المسلسل.

“حرب أهلية” من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.