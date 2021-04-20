الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 7.. باسل خياط يصدم مشاهديه مجددا بجريمة فى «حرب أهلية»

باسل خياط
باسل خياط

مرة أخرى، يصدم باسل خياط، في شخصية الطبيب النفسي يوسف، مشاهدي حرب أهلية بعدما يرتكب جريمة خيانة جديدة لزوجته فريدة (أروى جودة) لكن هذه المرة مع صديقتها نادين (سينتيا خليفة) وكشفت عنها تمارا (جميلة عوض) في نهاية الحلقة السابعة.


ويثير يوسف خوف أخته بعدما تخبره عن أنها ستتزوج شخص مجهول حيث يرفض زواجها بدعوى أن كل ما يخطط له من أجل مستقبلها ولن يقبل أن تتزوج من أي شخص.


جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدم فيها باسل مشاهدي حرب أهلية فقد كشفت الحلقات السابقة عن تخليه عن أخته من أجل مال والدته وخداعه لمريم (يسرا) وإيهامها أنها مريضة حتى تمكن من سرقة ممتلكاتها وبعدها طلقها.
 

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

 

ويعرض مسلسل “حرب أهلية” عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

 

وأوشك نجوم العمل على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل حيث يتبقى لهم اسبوعين للانتهاء منه ويقوم المخرج سامح عبد العزيز بمونتاج الحلقات بالتزامن مع تصوير الحلقات النهائية من المسلسل. 

 

“حرب أهلية” من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

باسل خياط يسرا مسلسل حرب أهلية تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل حرب أهلية

الأكثر قراءة

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

«ملوك الصالات».. الزمالك بطلاً لدوري اليد على حساب الأهلي

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

دق طبول الحرب بين غفران وعساف فى الحلقة السابعة من نسل الأغراب

«الإحصاء»: ارتفاع جديد فى واردات مستحضرات التنظيف والصابون

العثور على جثة مفقود فى القطار من المنوفية بعد يوما من البحث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

فقه بني إسرائيل (3).. بين الشك والإيمان.. كيف يرى اليهود "المسيح المُخلص"؟