الحلقة 7 من مسلسل وكل ما نفترق.. رانيا يوسف تحاول قتل حمزة ابن مأمونة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج تصاعدا كبيرًا وسخونة في الأحداث.

وبدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "وكل ما نفترق" والتي حملت اسم "الفراق السابع.. عاش من شافك".

بفلاش باك تستعيد من خلاله مأمونة ريهام حجاج لموق ضرايرها وهم ينصحون العمدة علوان الذي يقوم بدوره عمرو عبد الجليل بضرورة تطليق واحدة منهم للزواج من “ورد” - رانيا يوسف ولكن العمدة لا يختار مأمونة لأنها ام ابنه الوحيد وهو ما يدفع زوجات العمدة للاتفاق مع ورد علي التخلص من مأمونة قبل عودة العمدة من السفر.

ثم ينتقل المخرج بالكاميرا إلي مشهد من الحاضر والذي يبين محاولة قتل زوجات العمدة لنور “ريهام حجاج" بعدما اتفقوا مع أحمد صيام على قتلها بعد وصولها إلى البلد ولكن العمدة الجديد ينجح في إنقاذها من القتل.

على جانب آخر ينشأ حديث بين جوهري “محمد شرنوبي” ونور " ريهام حجاج"

التي تشعر ان هناك شىء يخفيه جوهري عليها ولكنه ينكر ولكنه يخفى عليها امر الفيديو المنتشر لابنتها فريدة وهي تقتل خشية أن يصيبها مكروه جراء مشاهدتها لهذا الفيديو حيث يشك جوهري ان الفيديو مفبرك لذا يمنع عنها مشاهدته.

فيما بدأت حنان “أيتن عامر” ترى نور في كل مكان تذهب إليه وهو ما يصيبها بارتباك شديد.

ثم ينتقل المخرج بمشهد فلاش باك جديد في نهاية الحلقة حيث تتذكر ريهام حجاج في مشهد أخر مرض حمزة ابنها فتقترح عليها ضرايرها أن تذهب به للمستشفى، وفي نفس الوقت تسبقها ورد إلى هناك وتبدل الأدوية قبل وصول مأمونة لتؤذي حمزة.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، ومن تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج يوسف ابو سيف.