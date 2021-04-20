«الإحصاء»: ارتفاع جديد فى واردات مستحضرات التنظيف والصابون

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من مستحضرات تنظيف وصابون سجلت 12.8 مليون دولارمطلع العام الحالى 2021، مقابل 12.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، ومبيدات حشرية بقيمة 9.4 مليون دولار خلال مطلع العام الحالى 2021، مقابل 16.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من السلع الوسيطة بلغت 1.9 مليار دولار خلال شهر يناير من عام 2021، مقابل مليارى دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما بلغت واردات مصر من المواد الخام 829.4 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 842.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أن الفواكه المصرية جاءت فى مرتبة متقدمة بين صادرات المواد الخام بقيمة 128.3 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 108.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليها صادرات موالح بقيمة 26.1 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 47 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، والبطاطس بقيمة 11.5 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 13.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.