النمر الحلقة 7.. محمد إمام يحذر خالد أنور من التعرض لهنا الزاهد

تتصاعد أحداث مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام ضمن المنافسة الرمضانية لمسلسلات شهر رمضان الجاري.

وعرضت منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل النمر والمعروض على قناة الحياة الفضائية، وخلال أحداث الحلقة تعرضت ابنة الفنان بيومي فؤاد الذي يجسد دور يدعى "عنتر الحلق" لأزمة صحية كبيرة نقلت على أثرها للمستشفى.

وعندما خصعت للفخوصات الصحية تبين بأنها لديها مشكلة كبيرة في الكبد وتحتاح إلى زراعة كبد وإيجاد متبرع لها في أسرع وقت.

وقرر بيومي فؤاد اللجوء إلى تجار الأعضاء البشرية لإيجاد شخص بنفس المواصفات للتبرع بكبده وأمر نجله “حسن" الذي يجسده الفنان خالد أنور بالبحث عن هذا الشخص.

ومازال محمد إمام الذي يجسد شخصية تدعى "نوح" باللعب على جميع الأطراف داخل حيي الصاغة حيث يستعين به جميع الأبطال من أجل مساعدته في أمورهم الشخصية.

وهدد الفنان محمد إمام الفنان خالد أنور بعدم التعرض مرة أخرى للفنانة هنا الزاهد والتي كانت خطيبته بعد تعرضه الدائم لها ورفضها المستر له.

وكانت الحلقة السادسة أمس انتهت بمشهد محاولة سرقة محل عنتر الحلق الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد ، واكتشف محاولة السرقة الفنان أحمد عبد الله محمود الذي يجسد شخصية تدعى حكمدار حي الصاغة.

وبدأ الرجال يركضون وراء اللص بسرعة ولكن لم يستطيعون الحاق به حيث فر متسلقا الحائط ولم يستطع أحدًا منه فعل ذلك، وإذا باللص يدخل منزل نوح "محمد إمام" ليكشف عن وجه بعدما وضع الذهب الذى سرقه على السرير ونكتشف أن اللص هو محمد إمام.

وبدأت الحلقة السابعة بتعرض بيومي فؤاد لأزمة قلبية جديدة بسبب سرقة محل الذهب الذي يمتلكه فيما بدأت الشكوك تدور حول محمد إمام بأنه وراء هذة السرقة ولكنه انكر بأنه كان نائما وقت حدوث السرقة.

فيما تشك الفنانة نرمين الفقي التي تجسد دور شمس شقيقة الفنان بيومي فؤاد وهي إحدى كبار تجار الصاغة بالشك في نجلها الفنان محمد مهران بأنه وراء هذه الحادثة وقامت بتفتيش غرفة نومة لإيجاد الذهب الذي سرق من محل شقيقها عنتر الحلق.

وقام الشيمي الذي يجدسه الفنان محمد رياض بتوزيع صورة السارق المتلثم على حي الصاغة للإمساك بالسارق مقابل مكافأة مالية 100 ألف جنيها وأطلقوا عليه لقب "النمر".

قصة وأحداث مسلسل النمر لمحمد

وتدور أحداث مسلسل «النمر»، في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ظهور خاص لمحمد إمام في مسلسل الاختيار 2

وظهر محمد إمام في الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار 2 الذي يخوض بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي في عدد من المشاهد التي شارك بها في الجزء الأول من العمل الذي عرض في رمضان الماضي والتي كان يجسد خلالها شخصية أحد ضباط الجيش الذين استشهدوا في هجوم إرهابي على كمين البرث بسيناء.