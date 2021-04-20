«الإحصاء»: واردات الأدوية تتجاوز ربع مليار دولار خلال 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تزايد حركة استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وأجهزتها مع بداية العام الحالى 2021، تزامنًا مع تتابع موجات انتشار جائحة كورونا عالميًا ومحليًا.



ولفت تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 212.5 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021، مقابل 189.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها ما يقارب الـ 23 مليون دولار خلال عام.



فيما سجلت واردات أدوات وأجهزة للطب والجراحة تراجعًا إلى حدود 26.5 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 32 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.3 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من السلع الوسيطة بلغت 1.9 مليار دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل مليارى دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما بلغت واردات مصر من المواد الخام 829.4 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 842.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن الفواكه المصرية جاءت فى مرتبة متقدمة بين صادرات المواد الخام بقيمة 128.3 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 108.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليها صادرات موالح بقيمة 26.1 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 47 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبطاطس بقيمة 11.5 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 13.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.