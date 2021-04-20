وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان مفصل حول خطة تطوير السكة الحديد

أعلن علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه تواصل مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات الذي طلب الحضور لمجلس النواب؛ لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث الهيئة عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المُشكلة للوقوف على أسباب حادث طوخ الأخير.

بدوره، أرسل وزير النقل خطابًا رسميًا للدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامه للمجلس؛ لتوضيح ما تقوم به الوزارة من أعمال تحديث وتطوير للطرق ولمرفق السكة الحديد.

زيارة وفد اللجنة البرلمانية لمصابي الحادث

كان وفد من اللجنة البرلمانية المصغرة والمشكلة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة خالد عبدالمولي، وأيمن عتمان، قد زار مصابي حادث قطار (بنها - طوخ) رقم 949 (المنصورة - القاهرة) بمستشفى بنها وعددهم 27 مصابًا، وكذلك المصابين بمستشفى التأمين الصحي وعددهم 22 مصابا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الكاملة والاستماع لهم للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال خالد عبدالمولى، رئيس اللجنة المصغرة بلجنة النقل والمواصلات إنّه جرى جمع المعلومات عن انقلاب قطار المنصورة، لكتابة تقرير مفصل بشأن الحادث بعد الذهاب إلى موقعه، حيث جرى انتشال آخر عربة قطار في ساعة متأخرة من مساء أمس من على قضبان السكة الحديد، لتسيير الحركة.

أضاف عبدالمولى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّ اللجنة المصغرة التقت نواب القليوبية وقيادات وزارة النقل والصحة بالمحافظة؛ لمتابعة الحادث، وهم عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، أمين محافظة القليوبية، وأحمد بدوي نائب الدائرة، رئيس لجنه الاتصالات، والنواب (مصطفى النفيلي، مدحت الكمار، مجدي سيف، وأسامة فتحي)؛ للوقوف على أسباب الحادث.

وطالب خالد عبدالمولي بمحاسبة المسؤولين والمتسببين في وقوع الحادث، موضحا أنّ النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث قطار بنها.