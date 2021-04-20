الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان مفصل حول خطة تطوير السكة الحديد

وزير النقل
وزير النقل

أعلن علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه تواصل مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات الذي طلب الحضور لمجلس النواب؛ لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث الهيئة عقب انتهاء أعمال اللجنة  الفنية المُشكلة للوقوف على أسباب حادث طوخ الأخير.

بدوره، أرسل وزير النقل خطابًا رسميًا للدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامه للمجلس؛ لتوضيح ما تقوم به الوزارة من أعمال تحديث وتطوير للطرق ولمرفق السكة الحديد.

زيارة وفد اللجنة البرلمانية لمصابي الحادث 

كان وفد من اللجنة البرلمانية المصغرة والمشكلة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة خالد عبدالمولي، وأيمن عتمان، قد زار مصابي حادث قطار (بنها - طوخ) رقم 949 (المنصورة - القاهرة) بمستشفى بنها وعددهم 27 مصابًا، وكذلك المصابين بمستشفى التأمين الصحي وعددهم 22 مصابا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الكاملة والاستماع لهم للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال خالد عبدالمولى، رئيس اللجنة المصغرة بلجنة النقل والمواصلات إنّه جرى جمع المعلومات عن انقلاب قطار المنصورة، لكتابة تقرير مفصل بشأن الحادث بعد الذهاب إلى موقعه، حيث جرى انتشال آخر عربة قطار في ساعة متأخرة من مساء أمس من على قضبان السكة الحديد، لتسيير الحركة.

أضاف عبدالمولى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّ اللجنة المصغرة التقت نواب القليوبية وقيادات وزارة النقل والصحة بالمحافظة؛ لمتابعة الحادث، وهم عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، أمين محافظة القليوبية، وأحمد بدوي نائب الدائرة، رئيس لجنه الاتصالات، والنواب (مصطفى النفيلي، مدحت الكمار، مجدي سيف، وأسامة فتحي)؛ للوقوف على أسباب الحادث.

وطالب خالد عبدالمولي بمحاسبة المسؤولين والمتسببين في وقوع الحادث، موضحا أنّ النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث قطار بنها.

النائب علاء عابد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب كامل الوزير حادث قطار بنها مجلس النواب البرلمان

الأكثر قراءة

«ملوك الصالات».. الزمالك بطلاً لدوري اليد على حساب الأهلي

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

بمصحف وفانوس.. قبطيان يشاركان المسلمين فرحة رمضان (فيديو)

الإحصاء: مصر تسجل أكبر تراجع فى حركة استيراد التبغ خلال 2021

رئيس «العربية للأدوية»: تطوير صناعة الدواء المصري مهمة قومية

النمر الحلقة 7.. محمد إمام يحذر خالد أنور من التعرض لهنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

فقه بني إسرائيل (3).. بين الشك والإيمان.. كيف يرى اليهود "المسيح المُخلص"؟