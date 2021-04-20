الإحصاء: مصر تسجل أكبر تراجع فى حركة استيراد التبغ خلال 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من تبغ بمختلف أنواعه تتخطى الـ 10 مليون دولار شهريًا، حيث سجلت واردات تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ 6.1 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 25.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه بانخفاض بلغت نسبته 76% خلال عام.

وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من تبغ ورق دخان سجلت تراجعًا هى الأخرى إلى حدود 3.2 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 106.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من السلع الوسيطة بلغت 1.9 مليار دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل مليارى دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما بلغت واردات مصر من المواد الخام 829.4 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 842.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن الفواكه المصرية جاءت فى مرتبة متقدمة بين صادرات المواد الخام بقيمة 128.3 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 108.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليها صادرات موالح بقيمة 26.1 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 47 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبطاطس بقيمة 11.5 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 13.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.