سامح شكري يصل جنوب أفريقيا لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة

جولة شكري في أفريقيا بشأن سد النهضة

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى جنوب أفريقيا في إطار جولته الأفريقية الجارية لشرح مستجدات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، وذلك حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية.

شكري يشرح موقف مصر لجزر القمر

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، في وقت سابق اليوم، بعثمان غزالي رئيس دولة جزر القمر حاملًا إليه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في ثاني محطات الجولة الإفريقية التي يقوم بها لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير «شكري» قام خلال اللقاء بتسليم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة لشقيقه رئيس دولة جزر القمر، وتتمتع حاليًا بعضوية هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، حيث تناولت الرسالة الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة واستعراض الموقف المصري في هذا الصدد.

وأشار «حافظ» إلى أن وزير الخارجية قدم للرئيس القمري كذلك عرضًا حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، حيث أبرز الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، فضلًا عن تأكيده تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل لهذه القضية على نحو يحول دون المساس بالأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المقابلة تطرقت أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بجزر القمر الشقيقة، معربًا عن تطلع مصر إلى تدعيم هذه العلاقات في شتى المجالات بجانب استشراف مجالات جديدة للتعاون، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سامح شكري في كينيا

وفى وقت سابق من اليوم، التقى «شكري» الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، وذلك في مستهل الجولة الإفريقية التي يقوم بها لعدد من الدول الإفريقية حاملًا رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأشقائه الرؤساء والقادة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري سلم خلال اللقاء الرسالة الموجهة من جانب الرئيس السيسي إلى الرئيس كينياتا بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الإفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الإفريقية.

يذكر أن وزير الخارجية بدأ، أمس، جولة إفريقية استهلها بالعاصمة الكينية لتسليم رسائل حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وبجانب نيروبي، تشمل جولة شكري كلًا من جزر القمر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.