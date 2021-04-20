«التضامن» توضح إجراءات وشروط إنشاء دار المسنين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في ظل الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، ومنهم المسنين، فقد تم وضع عدة شروط للتوسع وإنشاء دار مسنين، للحفاظ عليهم وتوفير حيلة كريمة لهم.



وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن شروط انشاء دار المسنين، هى:

- الجنسية مصرية

- وجود شقة أو مبنى مستقل، ويفضل أن يكون في الأدوار الأولى.

- عدم وجود دور مسنين كافية بالمنطقة المراد إقامة الدار بها.​

أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، فتشمل:

- تقديم طلب للإدارة الاجتماعية التابع لها السكن.

- إجراء بحث اجتماعي من قبل الإدارة الاجتماعية.

- عرض الطلب على اللجنة العمومية بالجمعية بحضور ممثل من وزارة التضامن الاجتماعي للبت بالموافقة من عدمه.

المستندات المطلوبة:

- طلب من الجمعية المشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي موجه لمدير عام الإدرة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه.

- صورة محضر مجلس الإدارة بالموافقة على الترخيص.

- عقد إيجار أو تمليك موثق من الشهر العقاري.

- موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان والدفاع المدني.

- تقرير الاستشاري الهندسي بالحي.

- المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفي بالدار (المؤهل الدراسي– صحيفة الحالة الجنائية – صورة بطاقة الرقم القومي – الخبرات السابقة).

- صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.

ويبلغ عدد دور المسنين (172) دار، وعدد أندية المسنين (192) نادي، ويبلغ عدد المستفيدين 3474 بدور المسنين، وعدد المستفيدين في أندية المسنين 37800 مستفيد بنسبة إشغال 80%.

وأعدت لائحة نموذجية جديدة لمهنة رفيق المسن وجاري الانتهاء منها، فضلًا عن التنسيق مع جامعة حلوان من خلال مركز الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لمستشفيات جامعة حلوان ذلك للتعاون في إعداد وتنفيذ الحقيبة التدريبية الخاصة بمشروع «رفيق المسن»، كما تم التنسيق مع الجهات الشريكة لتوفير عدد 1500 بطانية و 1500 لحاف لتوزيعهم على دور المُسنين على مستوى الجمهورية.