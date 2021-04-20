الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط تسجيل لقاح كورونا فى وزارة الصحة وطرق التسجيل الأخرى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يتصدر موضوع رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية محركات البحث في مصر مؤخرا، وفي الأوقات الحالية كنتيجة حتمية لانتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية  في مصر مثلما اتنتشر في باقي أنحاء العالم، وتعرف هذه الموجه الثانية من الفيروس التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن أشد عنفا وأكثر فتكا من نظيرتها الموجه الأولى من الفيروس لدرجة أنها قد تؤدي للوفاة فور الإصابة بها خاصة لدى المواطنين المسنين وممن يعانون من أمراض مزمنة.

رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية وطرق التسجيل الأخرى

وكنتيجة لذلك أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعًا خاصًا لتسجيل بيانات المواطنين عليه ممن سوف يحصلون على  اللقاح، وتم وضع المسنين وممن يعانون من أمراض مزمنة على رأس من سيتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، بالإضافة لمن هم يعملون داخل المنظومة الطبية لأنهم معرضون للعدوى أكثر من غيرهم بطبيعة عملهم. 

وتم تخصيص قرابة أربعين مركزًا في مصر في مختلف المحافظات لتلقي اللقاح وبالإمكان زيادة هذه المراكز بشكل تدريجي فيما بعد. 

وتعرض لكم “الدستور” في السطور التالية رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية، حتى يتسنى للمواطنين التسجيل على هذا الرابط (من هنا)

رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية

يجب على المواطن تسجيل الدخول من هنا،وبالإضافة لهذه الطريقة الإلكترونية عبر الرابط هناك طريقة أخرى للتسجيل لتلقي اللقاح تتمثل في الذهاب بشكل شخصي إلى الوحدات الصحية المتواجدة داخل القر ى لتسجيل أسماء المواطنين الذين يرغبون الحصول على اللقاح.

وتوجد طريقة أخرى ثالثة للتسجيل لتلقي اللقاح تتمثل في الاتصال  بالخط الساخن المخصص لتلقي طلبات المواطنين من خلال  أرقام وزارة الصحة، وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة برابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية.

قد يهمك.. مستجدات وتفاصيل إصابات فيروس كورونا فى مصر بحسب بيان وزارة الصحة والسكان

رابط تسجيل لقاح كورونا كورونا مصر الحصول علي لقاح كورونا طرق تسجيل لقاح كورونا وزارة الصحة وزارة الصحة المصرية تسجيل لقاح كورونا فيروس كورونا

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بفيروس كورونا

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «التربية والتعليم» تنفى تأجيل امتحانات النقل الشهرية

بعد تطهير كرداسة فى «الاختيار 2».. اللواء محمد إبراهيم: «الداخلية» واجهت أخطر هجمة إرهابية

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

واشنطن تصدر للأمريكيين تحذيرا من السفر لحوالى 80% من الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

فقه بني إسرائيل (3).. بين الشك والإيمان.. كيف يرى اليهود "المسيح المُخلص"؟