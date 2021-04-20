رابط تسجيل لقاح كورونا فى وزارة الصحة وطرق التسجيل الأخرى

يتصدر موضوع رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية محركات البحث في مصر مؤخرا، وفي الأوقات الحالية كنتيجة حتمية لانتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية في مصر مثلما اتنتشر في باقي أنحاء العالم، وتعرف هذه الموجه الثانية من الفيروس التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن أشد عنفا وأكثر فتكا من نظيرتها الموجه الأولى من الفيروس لدرجة أنها قد تؤدي للوفاة فور الإصابة بها خاصة لدى المواطنين المسنين وممن يعانون من أمراض مزمنة.

رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية وطرق التسجيل الأخرى

وكنتيجة لذلك أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعًا خاصًا لتسجيل بيانات المواطنين عليه ممن سوف يحصلون على اللقاح، وتم وضع المسنين وممن يعانون من أمراض مزمنة على رأس من سيتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، بالإضافة لمن هم يعملون داخل المنظومة الطبية لأنهم معرضون للعدوى أكثر من غيرهم بطبيعة عملهم.

وتم تخصيص قرابة أربعين مركزًا في مصر في مختلف المحافظات لتلقي اللقاح وبالإمكان زيادة هذه المراكز بشكل تدريجي فيما بعد.

وتعرض لكم “الدستور” في السطور التالية رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية، حتى يتسنى للمواطنين التسجيل على هذا الرابط (من هنا)

رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية

يجب على المواطن تسجيل الدخول من هنا ،وبالإضافة لهذه الطريقة الإلكترونية عبر الرابط هناك طريقة أخرى للتسجيل لتلقي اللقاح تتمثل في الذهاب بشكل شخصي إلى الوحدات الصحية المتواجدة داخل القر ى لتسجيل أسماء المواطنين الذين يرغبون الحصول على اللقاح.

وتوجد طريقة أخرى ثالثة للتسجيل لتلقي اللقاح تتمثل في الاتصال بالخط الساخن المخصص لتلقي طلبات المواطنين من خلال أرقام وزارة الصحة، وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة برابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية.

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