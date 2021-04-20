جامعة المنصورة تحتفل بيوم التراث العالمى (صور)

احتفلت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، مساء اليوم الإثنين، بالانتهاء من المرحلة الأولى لتسجيلمبنى الكلية كمبنى أثري ومشروع الإضاءة والتجميل بالكلية بناء على الأسس العلمية والتي تضع المباني التراثية للكلية في منظور رائع.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد أحمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أمينة شلبي عميد الكلية السابق وأمين المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، ووكلاء الكلية، والدكتور أحمد العدل المشرف على إدارة الوافدين، والدكتور إيهاب الشربيني مدير عام إدارة المشروعات البيئية، وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وأوضح رئيس جامعة المنصورة، أن المبنى يعتبر مقر كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة المنصورة هو واحد من أقدم وأعرق المباني التراثية التعليمية بالوجه البحري وهو يعتبر الثالث في هذا الشأن بعد القبة المركزية لجامعة القاهرة وقصر الزعفران بجامعة عين شمس وتم تسجيل هذا المبنى مؤخرا ضمن قائمة المباني ذات التراث المعماري المتميز بمحافظة الدقهلية ومنذ عام ١٩٦٣م أصبح هذا المبنى فرع لكلية الطب جامعة القاهرة وكان النواة الأولى لجامعة المنصورة، حيث أنشئت جامعة شرق الدلتا عام ١٩٧٢م وتم تعديل المسمى إلى جامعةالمنصورة عام ١٩٧٣م، وهنا اكتسب هذا المبنى قيمة تاريخية لارتباطه بإنشاء جامعة المنصورة.

وأضاف أن هذا المبنى في الأصل أرض فضاء يملكها الدكتور علي بك القريعي من أعيان المنصورة، وذلك في الفترة من ١٩٤٣م حتى١٩٤٨م.

بعدها تم إنشاء المدرسة الثانوية العسكرية على هذه الأرض، ثم وقع اختيار المرحوم الدكتور إبراهيم أبو النجا على هذا المبني ليكون مقرالكلية الطب، وبعد مشاوراته مع وزارة التربية والتعليم حصل على مطابخ المدرسة واستراحة ناظر المدرسة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذاالمبنى مقرا لأي كلية جديدة يتم إنشائها وتوالت الكليات على هذا المبنى ومنها: كلية التربية، كلية الطب البيطري، كلية السياحة والفنادق منذ ٢٠٠٦ إلى الآن.



وأشار عبدالباسط إلى أن المبنى ذو طراز معماري مميز متأثر بالطراز الأوروبي لعصر النهضة الذي انتقل إلى مصر في القرن التاسع عشر الميلادي، وقد تجسد هذا الطراز في أروع صوره في قصور الأمراء والباشاوات مثل قصر شويكار هانم في جاردن سيتي وكذلك قصر إسماعيل باشا بالزمالك.

المبنى الأول مبنى المتحف التعليمي: المبنى مستطيل الشكل واجهته الرئيسية مكونة من سبعة عقود نصف دائرية مرتكزة على دعامات منالطوب الآجر المدعم بالأحجار الجيرية ويعلو العقود مقرنصات وجفوت حجرية.

المبنى الثاني مبنى استراحة الناظر: تخطيط المبنى غير منتظم الشكل يتوسط واجهته المدخل الرئيسي وهو على هيئة عقد نصف دائري، ويعلو العقد فتحة تهوية وتخفيف على هيئة نافذة وعلى جانبي المدخل شبابيك مستحدثة ويعلو الشبابيك جفوت ومقرنصات حجرية، يؤديالمدخل إلى ممر علي يساره غرفتين جانبيتين وفي نهاية الممر مدخل يؤدي للغرف الداخلية للدور الأرضي وسلم يؤدي للدور الأول العلوي للمبنى.

وقد انجزت إدارة الكلية مؤخرا المرحلة الأولى لإضاءة وتجميل المباني التراثية التابعة للجامعة بمشروع بالجهود الذاتية للكلية وبدعم كبير من إدارة الجامعة.

وتم خلال هذا الأسبوع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الإضاءة والتجميل بالكلية بناء على الأسس العلمية والتي تضع المباني التراثية للكلية في منظور رائع للمشاهدة ليلا وكذلك إنارة كامل مسطح الكلية، وذلك بجهود ذاتية للعاملين بالكلية وفني الكهرباء تطوير الكلية.

احتفال كلية السياحة و الفنادق

احتفال كلية السياحة و الفنادق

احتفال كلية السياحة و الفنادق

احتفال كلية السياحة و الفنادق