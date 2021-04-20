الإحصاء يكشف تطور إيجابى عن التحويلات النقدية الرسمية والخاصة خلال عام

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من المؤشرات المتعلقة بحركة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج الرسمية والخاصة خلال العام المالي الحالي 2020-2021، والتي أظهرت تحسن ملحوظ عما كانت عليه فى العام السابق.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج إلى 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 6.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها خلال عام.



وفى المقابل، كشف تقرير الإحصاء، أن التحويلات الرسمية سجلت تراجعًا إلى حدود 17 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقارنة بحوالى 63.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

أما فيما يخص صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجل صافى الاستثمارات تراجعًا إلى حدود 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وعلى أثر ذلك انكمشت نسبة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلى الإجمالى من 0.7% 0.4% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن صافى استثمارات الحافظة فى مصر سجلت 6.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل -1.9 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، فيما بلغ صافى استثمارات الحافظة فى الخارج -85.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 123.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن استحواذ الاتحاد الأوروبى على النصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية بمصر بنسبة 40% بما يعادل 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 ، يليها الدول العربية بنسبة 22.9% بقيمة 800 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنسبة 14.3% بقيمة 500 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.4% بقيمة 400 مليون دولار، ودول العالم الأخرى بنسبة 11.4% بقيمة 400 مليون دولار.