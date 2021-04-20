مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 20-4-2021 فى المحافظات

نستعرض لكم مواعيد القطارات اليوم فى القاهرة والمحافظات، حيث يزيد البحث عن مواعيد القطارات منذ بداية شهر رمضان الكريم حيث تزيد عمليات التنقل بين المحافظات لزيارة الأهالي.

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة مواعيد القطارات في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021





مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021



مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.



قطار رقم 584 يقوم من طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.



قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح، ويصل القاهرة في الساعة 8:15.



قطار رقم 381 – موعد القيام الساعة 8:35 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 11:05.



قطار رقم 333 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل الزقازيق الساعة 13:50.



قطار رقم 385 – يقوم من القاهرة الساعة 12:35 ويصل الزقايق الساعة 15:00.



مواعيد قطارات الصعيد



قطار القطار رقم 986 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة الواحدة ظهرا ويصل الأقصر الساعة 12 منتصف الليل.

قطار رقم 186 مميز – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 1.30 ظهرا ويصل سوهاج الساعة 9.30 مساءا

قطار رقم 970 مكيف يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 2 ظهرا ويصل سوهاج الساعة 12:50 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 162 مميز – يقوم القطار من القاهرة الساعة 2.20 ظهرا ويصل أسيوط الساعة 21:35 مساءا

قطار 2008 vip – يقوم من الإسكندرية الساعة 20:00 ويصل القاهرة الساعة 22:35، ثم يستكمل رحلته أسوان حتى يصل الساعة 11:45 صباحًا.

قطار رقم 934 vip – يقوم من الإسكندرية الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 12:45، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 11:00 صباحًا.





مواعيد قطارات الإسكندرية



قطار رقم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.



قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.



قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، ويصل القاهرة الساعة 17:15.



قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.



قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.



قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني الدرجة الثانية من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بقيمة 80 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الدرجة الثانية من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 85 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني درجة ثانية من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 45 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الدرجة الثانية من القاهرة إلي أسوان بقيمة 125 جنيها للراكب.

سعر تذكرة القطار الروسي الدرجة الثالثة من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي الدرجة الثالثة من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار الروسي الدرجة الثالثة من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي الدرجة الثالثة من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى المنيا بقيمة 65 جنيهًا.